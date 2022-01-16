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歐盟第1國 奧地利宣布強制接種令 違者罰逾4000美元

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歐盟第1國 奧地利宣布強制接種令 違者罰逾4000美元

中央社／柏林16日專電
奧地利總理內哈默今天宣布將實施強制接種法，全國各地不少民眾上街抗議。（Getty Images）
奧地利總理內哈默今天宣布將實施強制接種法，全國各地不少民眾上街抗議。（Getty Images）

奧地利2月將實施爭議多時的強制接種法，適用全國18歲以上成年人，違者將面臨高額罰款，使奧地利成為第一個實施強制接種COVID-19疫苗歐盟國家。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）今天宣布將實施強制接種法，除了孕婦、因過敏、器官移植等健康理由不能接種、以及確診康復6個月內的人以外，所有住在奧地利的18歲以上成年人必須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，預計2月1日正式實施。

按照規畫，新法上路後，政府會先勸導還沒接種的民眾打疫苗，警察從3月中起開始抽查，沒有接種者將被罰600歐元（約685元），收到罰單後的2周內去接種可免罰；如果拒繳，最高可罰3600歐元（約4100美元）。

強制接種令在奧地利頗受爭議，去年11月政府宣布計畫要實施時，全國各地不少民眾上街抗議。

今天記者會一開始，內哈默首先分享親身體驗，表示自己幾天前雖然確診，但症狀不嚴重、也不需進急診室，可見疫苗的效用。

內哈默指出，社會是一個共同體，每個人並非孤立生活，政府有責任保護醫療體系和讓大眾重返自由，接種是讓社會重獲自由的唯一機會；目前還是有太多人沒接種，只要接種率提高，就沒必要再限制民眾的日常生活。

內哈默表示，他能理解有人恐懼接種和不信任政府，因此拒絕打疫苗，沒必要怪這些人，但建議他們聽聽醫生和專家的意見。

鑑於強制接種的爭議性，內哈默領導的政府過去2個月與反對黨密集協商，並請教憲法學者意見。強制接種法預計20日送國會表決，除了反對接種的右翼奧地利自由黨（FPÖ）外，可望獲得朝野一致支持。

歐洲各國為防疫和鼓勵接種，一般來說對沒接種的民眾實施差別待遇。以德國為例，打完兩劑疫苗或康復的人才能到商場購物和在餐廳用餐。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也有意推動全民強制接種，但面臨不小的反彈聲浪。

奧地利成年人口有740萬人，其中完成兩劑接種的有580萬人，接種率約78.5%。強制接種法上路後，奧地利將成為歐盟第一個強制要求成年民眾接種疫苗的國家。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）今天宣布將實施強制接種法。（路透）
奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）今天宣布將實施強制接種法。（路透）

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