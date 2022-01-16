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烏克蘭遭網攻 當局：證據顯示幕後黑手是俄羅斯

中央社基輔16日綜合外電報導
俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結約10萬大軍，導致兩國緊張關係升級。(美聯社)
俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結約10萬大軍，導致兩國緊張關係升級。(美聯社)

烏克蘭今天表示，該國握有「證據」，顯示俄羅斯正是上周大規模網攻事件的幕後黑手。微軟（Microsoft）也警告，這次駭客攻擊的損害可能較最初評估要嚴重得多。

近期俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結約10萬大軍，導致兩國緊張關係升級。烏克蘭重要政府部門網站於14日凌晨遭受大規模網攻，分析人士擔心，這可能是俄羅斯軍事入侵的前奏。

美方14日也警告，俄國可能在數周內發起「假旗行動」（false-flag operation，意指偽裝身分、嫁禍他人以誤導公眾的行動），作為入侵烏克蘭的理由。

烏克蘭數位轉型部（Ukrainian digital transformation ministry）透過聲明指出：「所有證據都指向俄羅斯就是這次網攻的幕後元凶，莫斯科正持續發動一場混合戰。」

該部門敦促民眾無需擔憂，民眾個資並無外洩之虞。

聲明還稱，網攻的目的「不僅是要恐嚇整個社會，還意圖破壞烏克蘭局勢的穩定，造成公部門工作中斷，並破壞烏克蘭人對當局的信任」。

針對烏國指控，克里姆林宮予以否認，並表示沒有證據表明俄羅斯一手策畫這次網攻。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）用英語告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們與這起事件無關，俄羅斯與此毫無關聯。烏克蘭人總是把一切問題都歸咎於俄羅斯，甚至包括他們國內的惡劣天氣。」

基輔當局14日晚間表示，已發現俄羅斯安全部門可能是本次網攻幕後黑手的初步線索。

美國軟體巨擘微軟公司今天也警告，本次網攻可能具有強大破壞力，影響的組織比初期預料更多。

微軟在一篇部落格文章中說：「這個惡意軟體的設計看似勒索軟體，但卻沒有取得贖金機制。這個軟體的目的就是破壞，旨在使目標設備無法運作，而非獲得贖金。」

微軟指出，「我們的調查團隊已在數十個受到攻擊的系統中發現這個惡意軟體，隨著調查繼續進行，受害系統數量還可能持續增加。」

烏克蘭 俄羅斯 微軟

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