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哈利王子打法律戰 盼在英國時可付費請警察保護

中央社倫敦16日綜合外電報導
英國哈利王子。(美聯社)
英國哈利王子。(美聯社)

英國哈利王子的律師表示，針對英國政府決定，在哈利踏上英國領土時不會提供他警察保護，即便由他自己負擔費用也如此，哈利正提出法律挑戰。

路透報導，哈利王子（Prince Harry）是英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的孫子。他與美國籍妻子梅根（Meghan）2020年辭去王室職務，並轉往美國洛杉磯開拓新事業，兩人就此靠私人保全維護安全。

不過，哈利王子的律師如今表示，這些安排無法在哈利拜訪英國時，給予他所需要程度的保護。

律師在聲明中說：「在缺乏這樣的保護下，哈利王子和他的家人無法返家。」聲明並舉例2021年7月發生的一起事件，根據哈利方面說法，當時他正要離開一場慈善活動，卻因為缺乏警方保護，導致安全受到影響。

哈利王子的母親黛安娜王妃（Princess Diana）1997年正因為躲避狗仔，在一場車禍中去世。

哈利王子的律師說，英國政府此前駁回哈利2度提議付費請警方保護。一名法律代表發言人說，英國政府做出這些決定，令人費解且立場反覆，也未能考量到全部的風險。

英國政府的一名發言人被問及此事時表示，政府的維安系統「嚴謹且合乎比例」，且長期以來的政策是不對外提供任何維安安排相關詳細訊息，以免危及個人安全。此外，詳細評論任何法律程序也是「不恰當」之舉。

根據律師聲明，哈利王子2021年9月提出司法覆核要求，也就是對英國公家機關決定的合法性提出法律挑戰。如今由於英國媒體洩露資訊，他們決定將這些訊息公諸於世。

哈利 英國女王 警察

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