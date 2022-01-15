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獨家／華女時報廣場遭推落鐵軌身亡 當時地鐵正駛入

這些因素 恐導致美國今年通膨居高不下

法國電費凍漲 消費者團體叫好 觀察家批助選馬克宏

編譯羅方妤／即時報導
法國政府一聲令下，國營法國電力集團今年電費凍漲，漲幅不可超過4%。路透
法國政府一聲令下，國營法國電力集團今年電費凍漲，漲幅不可超過4%。路透

法國政府一聲令下，國營法國電力集團（EDF）今年電費凍漲，漲幅不可超過4%。財政部長勒麥爾在法國「巴黎人報」13日刊出的訪談表示，若不凍漲，電費今年2月1日就會上漲超過35%。

然而，EDF表示，今年收益恐蒸發77億歐元（約美金87億元）。勒麥爾又說，法國政府也將減少主要電力稅收，稅收將減少約80億歐元（約美金91億元）。消費者團體叫好，工會和觀察家則批評此舉是幫總統馬克宏競選連任助攻。

法國今年4月將舉行總統大選，能源向來是總統馬克宏政治雷區，電費凍漲能否助選有待觀察。民調顯示，總統馬克宏面臨保守派共和黨總統候選人瓦萊麗．佩克雷斯嚴厲挑戰。能源價格在馬克宏任內一直是政治雷區。他曾計畫提高汽柴油稅，引爆2018年的「黃背心」反政府運動，只好取消計畫。

FactSet數據顯示，EDF股價向來穩定，卻在14日暴跌15%，創2005年在巴黎上市以來最大跌幅。該集團83%的股份由法國政府持有。

由於天然氣短缺，歐洲去年早秋起能源價格飆漲。西班牙和義大利等國透過補貼、減稅和支援貧困家庭，緩解能源價格飆漲對消費者和企業影響。英國能源監管機構四月將發布消費者價格，預計將上漲57%，國會議員施壓首相強生儘速採取行動。

法國政府去年12月起發放約3800萬民眾100歐元（約美金114元）補貼，彌補燃料和食物等物價上漲影響。法國80%電力來自核電，56座核子反應爐中有10座目前停擺。

馬克宏 義大利 民調

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