丹麥總理：前情報首長涉洩密被捕 無損與外國合作

丹麥安全暨情報局（PET）前局長芬森（Lars Findsen，圖）去年12月和另外3名情治單位人員被拘捕，消息一直沒有公開，直到本月10日，丹麥法院才終於透露芬森被捕的消息。路透

丹麥總理今天表示，她不認為前高階情報首長因為涉嫌「洩露高度機密情資」遭到拘留，會有損與外國合作夥伴的關係。

美聯社報導，丹麥安全暨情報局（PET）前局長芬森（Lars Findsen）去年12月和另外3名情治單位人員被拘捕，消息一直沒有公開，直到本月10日，丹麥法院才終於透露芬森被捕的消息。

高階情報官員被捕的消息，立即引發外界猜測是否可能損害丹麥兩個情報機構與外國夥伴的關係，芬森也被認為對媒體說太多。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）說，她「很確定非常依賴盟友的合作關係仍然可以發展」，她也稱「這是一起非常嚴重的案件」，「寧願沒有發生」。

去年12月8日，芬森與丹麥兩個情報機構的其他3名嫌疑人一起被捕，這3名沒有被公開身分的人已獲釋，芬森仍拘留候審。

從2002年到2007年，芬森擔任丹麥安全暨情報局局長，並從2015年開始領導被稱為FE的軍事情報單位。2020年8月，獨立監察機構重批FE刻意隱瞞情資和違反丹麥法律後，芬森遭到停職。

關於芬森被拘留的細節受到保密，且基於案件敏感性，他的辯護律師不能對外談論。目前還不清楚他的被捕是否與他過去遭到停職有關。

閉門拘留聽審10日在哥本哈根舉行，將芬森的拘留期限延長至2月4日。