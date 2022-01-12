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美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

俄說詞前後矛盾 普亭心思沒人知

編譯莊蕙嘉／綜合報導
俄羅斯總統普亭。(美聯社)
俄羅斯總統普亭。(美聯社)

美俄官員12日在北約與俄國理事會會議繼續交鋒，儘管雙方10日在戰略安全穩定對話談了8小時，但俄方官員的言論前後矛盾，且沒人知道俄羅斯總統普亭下一步將作出何種決定或行動，烏克蘭與俄國邊境緊繃、烏國加入北約及北約東擴等問題能否有解，全世界猶如霧裡看花。

紐約時報報導，俄方與美國談判代表、外交部副部長雷雅布可夫先是宣稱會談「深入且具體」，沒多久後又警告，會談若無法達成俄國的要求，可能讓「整個歐陸安全」有風險。

雷雅布可夫雖然說「沒有害怕烏克蘭局勢升高的理由」，卻又警告西方國家「沒有意識到，否決俄國要求會讓情況變得多麼危險」。

數個月下來，俄國在烏克蘭邊境共部署近10萬大軍，儘管俄方宣稱沒有進犯烏克蘭的意圖，但普亭未曾在公開場合如此表態。不過普亭強烈要求，北約必須對停止東擴和不讓烏克蘭成為會員這兩點作出具法律約束力的承諾。

普亭在烏克蘭問題採取的手段多到令專家眼花撩亂，他的深沉意圖和難以捉摸，足以成為1樁政治個案研究範本。或許普亭迄今仍未作出真正的決定，而是隨著西方國家反應使出下1招。

可以確定的是，普亭令西方國家大為緊張，他製造1個新的安全危險，成功把北約威脅俄國的議題推到華府政治前線。政治顧問公司「俄國政治」創辦人塔莎娜．斯塔諾瓦雅指出：「這是30年來首次，美國同意談判這個問題，這在一年前還是件不可能發生的事。」

俄國官方的矛盾說詞，反映出大權握於普亭一人手中。俄國沒有蘇聯時期的「政治局」制度，提供普亭意見。為克里姆林宮提供諮詢的俄國外交政策分析師盧克亞諾夫指出，看不出有任何人能直接影響普亭的決策。

即使是處於普亭核心圈子的正副外長，也不一定確知他的想法，包括是否真會發動全面戰爭，以及他願意接受美國何種程度的讓步。

美國副國務卿薛曼（左起）、北約秘書長史托騰柏格、俄國副外長格魯希科和副防長佛明，...
美國副國務卿薛曼（左起）、北約秘書長史托騰柏格、俄國副外長格魯希科和副防長佛明，12日在布魯塞爾北約總部舉行會議前合影。（美聯社）

普亭 俄國 烏克蘭

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