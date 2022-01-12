封城期間官邸開趴 英相強生道歉接受調查

英國首相強生12日承認曾在疫情封城期間參加官邸派對，為此道歉。（Getty Images）

英國 廣播公司（BBC）報導，英國首相強生12日就前年封城防疫 期間，官邸偷偷辦派對的事件公開道歉，並接受調查。他宣稱當時以為該場合是與工作有關的聚會，而且只停留20分鐘。

強生說，他對自己違反規定「誠摯道歉」，但拒絕為此下台。

去年12月初，媒體報導2020年5月20日唐寧街英相官邸曾在花園舉辦派對，強生首席私人祕書雷諾茲（Martin Reynolds）寄發的電子邀請函寫道：「這段日子非常繁忙，我們認為，是時候好好享受這美好的天氣，今天晚上，在（唐寧街）10號花園來一杯社交距離酒。晚上6時開始入席，自己帶酒！」

當天的花園派對約30人參加，強生和時為未婚妻的席孟茲一同出席。當時政府規定室外不得群聚。

當時歐洲疫情 爆發，英國實施首次封城，確診及病故人數皆相當驚人，強生內閣「只許州官放火，不許百姓點燈」的防疫態度激怒民眾。

英國政府對內閣違反防疫規定展開調查，據稱強生內閣在疫情期間至少辦過五次派對。首相顧問史卓頓去年12月初為22日的記者會答辯進行彩排，當時沒有媒體在場，一票官員拿四天前舉行的一場「虛構派對」來說笑，但當時倫敦正實施嚴格防疫限制，禁止兩人以上室內群聚，亦禁止公室聚會。

這段彩排影片流出後，史卓頓請辭，但未證實派對是否確有其事。