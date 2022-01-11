米蘭跨年夜驚傳「趁亂性侵」 義大利警方逮18男

義大利警方近日突擊搜查15名年輕男子和另外3名青少年的住所，因為他們涉嫌在米蘭跨年活動期間進行一系列性犯罪。(Getty Images)

義大利 警方近日突擊搜查15名年輕男子和另外3名青少年的住所，因為他們涉嫌在米蘭跨年活動期間進行一系列性犯罪。

「衛報」報導，在跨年結束後的幾天，包括2名德國 人在內的數名女性向警方報案，稱自己在米蘭大教堂廣場前的跨年慶祝活動中遭到侵犯。截至11日已有多達9名婦女出面，警方則認為有更多受害女性。

警方根據監視器影片、受害者和證人的陳述以及對社群媒體 文章的分析確定嫌疑人。據悉，這18名嫌疑人的年齡落在15至21歲之間，主要是外國人或北非裔義大利人。

受害女性主要是在跨年煙火秀期間被拖入人群、推擠或被偷摸等。一名19歲女子表示自己凌晨1點半左右被一群年輕人襲擊，她的友人幸運逃脫，還有女子的衣服被撕破、褲子被強行拉下時受到擦傷，另外2名德國婦女則透露自己被推到障礙物上性侵，她們選擇回國後報案，並表示「我意識到他們在碰我，我們想逃跑，但他們人太多了，我希望能找到他們，為我們和那天晚上被騷擾的所有其他女孩伸張正義」。

義大利內政部長拉莫吉斯（Luciana Lamorgese）知悉此事件後表示「應不遺餘力地確保此類『可悲行為』不再發生」。米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）也大肆譴責這樣的行為「玷污這座城市」。