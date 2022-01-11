我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

認握不堪證據 李靚蕾再槓王力宏：我已報警

鮑爾警告高通膨威脅經濟 看懂聽證會4重點

米蘭跨年夜驚傳「趁亂性侵」 義大利警方逮18男

編譯張君堯／綜合報導
義大利警方近日突擊搜查15名年輕男子和另外3名青少年的住所，因為他們涉嫌在米蘭跨年活動期間進行一系列性犯罪。(Getty Images)
義大利警方近日突擊搜查15名年輕男子和另外3名青少年的住所，因為他們涉嫌在米蘭跨年活動期間進行一系列性犯罪。(Getty Images)

義大利警方近日突擊搜查15名年輕男子和另外3名青少年的住所，因為他們涉嫌在米蘭跨年活動期間進行一系列性犯罪。

「衛報」報導，在跨年結束後的幾天，包括2名德國人在內的數名女性向警方報案，稱自己在米蘭大教堂廣場前的跨年慶祝活動中遭到侵犯。截至11日已有多達9名婦女出面，警方則認為有更多受害女性。

警方根據監視器影片、受害者和證人的陳述以及對社群媒體文章的分析確定嫌疑人。據悉，這18名嫌疑人的年齡落在15至21歲之間，主要是外國人或北非裔義大利人。

受害女性主要是在跨年煙火秀期間被拖入人群、推擠或被偷摸等。一名19歲女子表示自己凌晨1點半左右被一群年輕人襲擊，她的友人幸運逃脫，還有女子的衣服被撕破、褲子被強行拉下時受到擦傷，另外2名德國婦女則透露自己被推到障礙物上性侵，她們選擇回國後報案，並表示「我意識到他們在碰我，我們想逃跑，但他們人太多了，我希望能找到他們，為我們和那天晚上被騷擾的所有其他女孩伸張正義」。

義大利內政部長拉莫吉斯（Luciana Lamorgese）知悉此事件後表示「應不遺餘力地確保此類『可悲行為』不再發生」。米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）也大肆譴責這樣的行為「玷污這座城市」。

義大利 德國 社群媒體

上一則

以現存疫苗當追加劑 WHO：非解決之道

下一則

新研究：新冠病毒在空氣中5分鐘內失去90%傳染力

延伸閱讀

義大利新增逾22萬例 較昨日倍增

義大利新增逾22萬例 較昨日倍增
相識滿天下

相識滿天下
擋不了Omicron 義大利飛印度包機傳「125人篩檢陽性」

擋不了Omicron 義大利飛印度包機傳「125人篩檢陽性」
逃亡20年仍露餡 義大利黑手黨竟因「Google街景」被捕

逃亡20年仍露餡 義大利黑手黨竟因「Google街景」被捕

熱門新聞

圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51
Omicron變種病毒造成全球新一波疫情，由於該病毒傳播能力更強，加拿大首席衛生官譚詠詩就呼籲民眾拋棄布口罩，並表示N95口罩能提供更好的保護力。(美聯社)

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

2022-01-10 00:05
英國研發AZ新冠疫苗的牛津疫苗小組主任波拉德，2021年1月4日接種AZ疫苗。（路透）

新冠疫苗研發者：總不能每6個月給全球打一針

2022-01-04 10:17
獲金氏世界紀錄認證為全球最高齡、現居日本福岡市的田中加子，2日歡度119歲生日。（路透資料照）

專家：本世紀末 普通人可活到130歲

2022-01-08 11:03
賽普勒斯民眾。美聯社

Delta與Omicron結合 賽普勒斯驚見Deltacron 已知25例

2022-01-09 03:27
中國科興疫苗。（路透）

星數據：打完莫德納後染疫死亡率最低 科興最高

2022-01-10 11:03

超人氣

更多 >
居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用