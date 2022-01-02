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南非國會大廈火勢延燒8小時未歇 舊國民議會屋頂塌陷

中央社開普敦2日綜合外電報導
南非首都開普敦國會大廈大火延燒8小時後，火勢仍未獲控制。(美聯社)
南非首都開普敦國會大廈大火延燒8小時後，火勢仍未獲控制。(美聯社)

南非首都開普敦（Cape Town）國會大廈大火延燒8小時後，火勢仍未獲控制。目前舊國民議會的屋頂已完全塌陷；當局表示，他們很擔心這場惡火將造成「重大」災損。

法新社報導，電視轉播畫面顯示，一棟大型建築物屋頂冒出紅色烈焰，包括當前國民議會（National Assembly）在內的其他數棟建築物則被濃濃黑煙籠罩。

影片來源：YouTube The Guardian

目前尚無人員傷亡通報，火勢則已蔓延到當前國民議會的所在地。

開普敦市長委員會成員、負責安全與保安工作的史密斯（Jean-Pierre Smith）表示：「舊國民議會的屋頂已完全塌陷消失。」

史密斯還說：「整棟建築物都遭受濃煙和水勢的大範圍破壞，火勢尚未獲得控制。」

南非首都開普敦國會大廈大火延燒8小時後，火勢仍未獲控制。(美聯社)
南非首都開普敦國會大廈大火延燒8小時後，火勢仍未獲控制。(美聯社)

目前起火原因尚不清楚，但當局已就此展開調查。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在火災現場告訴記者，已「有人遭到逮捕，正在接受訊問」。

南非歷史悠久的國會大廈內收藏了一系列珍本書籍，還有已損壞的前南非國歌Die Stem Suid-Afrika（意為「南非之聲」）原版。

這場惡火於格林威治標準時間3時左右，自國會大廈最古老的建築物開始蔓延。該建築於1884年竣工，內部有些房間鋪滿木頭。

隨後，火勢蔓延到另2棟較新的建築物，也就是當前國民議會的所在地。

國民議會發言人莫塔波（Moloto Mothapo）在線上記者會中指出：「消防隊員正全力控制新建築物的火勢，但火災已影響到國民議會議事堂。」

開普敦的國會大廈由3個部分組成，包括1884年竣工的原始建築，以及另兩幢分別建於1920年代和1980年代的較新建築。

去年3月，舊建築也曾爆發火災，但火勢在短時間內就獲得控制。

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