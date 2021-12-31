譚德塞喊話：有信心2022擊退疫情 前提是大國不囤疫苗

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞發布新年聲明指，對2022年擊退新冠肺炎有信心。（路透）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesu）發布新年聲明指，有信心在2022年擊退新冠肺炎，強調目前已經有疫苗 、口服藥等多種工具可以對抗病毒，呼籲各國應該努力團結，不要有「狹隘的民族主義」和「囤積疫苗」等行為。

譚德塞周四（2021年12月30日）在新年演講中說，世界各國現在已擁有多種防疫工作和資源，而且疫情 至今已有500萬人死亡，沒有理由不終結疫情。

譚德塞指出，由於各國醫療資源仍有落差，還有75%的非洲醫護沒有打疫苗，目前也只有一半的世衛會員國達到40%人口完整接種疫苗的目標。他表示，「狹隘的民族主義」和「囤積疫苗」等不平等，助長疫情大流行，稱這種情況持續越久，疫情也就會越晚才能被終結。

譚德塞最後也呼籲大國將疫苗交給全球疫苗取得機制（COVAX）等分享平台，並為全球衛生安全投資、建構更強大的組織框架。而世衛也為2022年訂下新目標，預計在7月前所有國家的疫苗覆蓋率能達到70%，終結疫情。

BBC報導，譚德塞這番言論，是在世衛組織首次得知中國出現不明肺炎病例後兩年所發表。全球目前確診人數為2.87億人、近550萬人死於新冠肺炎，世界各地的民眾正在慶祝新年，但慶祝活動低調許多，許多國家都希望民眾不要群聚，疫情仍是日常生活的一部分，導致各國持續關閉邊境、與家人分隔，不戴口罩就不能出門。