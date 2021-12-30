路透：印度女工示威後 富士康同意改善宿舍環境

路透社報導，富士康印度 清奈iPhone 組裝廠女工被迫住在骯髒擁擠的宿舍，有時還只能吃長蟲的食物。本月宿舍發生集體食物中毒事件，引爆罕見大規模示威，富士康同意改善員工居住條件。

由於食物中毒事件造成逾250名女工生病，她們17日發起罕見示威活動，最終導致這個擁有1萬7000名員工的工廠暫時關閉。蘋果 公司29日也將富士康（Foxconn）清奈廠列入「觀察期」，待完成必要改善後方可恢復營運。

這起事件發生之際，蘋果正加緊生產iPhone 13，股東也紛紛要求公司提高供應商的勞動條件透明度。

路透訪問了6名該廠員工。她們擔心遭到資方報復，或是被當地警方找麻煩，因此不願公開透露姓名。

其中5名女工表示，她們平常都睡在房間的地板上，每間房間都有6至30名女工居住。還有2名女工說，宿舍內的廁所連自來水都沒有。

一名21歲、示威爆發後已離職的女性前員工告訴路透社：「住在宿舍裡的人總是會生病，比如皮膚過敏、胸痛、食物中毒等。原本我們沒把這些狀況當一回事，因為我們認為問題會解決，但現在很多人都受到影響。」

提魯瓦盧爾（Tiruvallur）地區當局上週表示，12月15日發生的集體食物中毒事件導致宿舍的159名女工送醫，另有超過100人不需送醫，但需要醫療照護。

先前一度傳出清奈廠若干女工因食物中毒而死，後來證實只是謠言。

食物中毒事件發生2天後，仍有部分女工因生病沒去工廠上班，一些人因此發起示威活動。

1名女工告訴路透社，食物中毒事件讓「我們很震驚，我們在宿舍討論，並決定參與示威，示威活動並沒有單一的領袖」。

受訪女工透露，12月17日，約2000名住在宿舍的女工走上街頭，封鎖清奈到班加羅爾（Bengaluru）的重要幹道。隔日鄰近汽車工廠也有部分男性工人加入示威，結果遭到警方暴力鎮壓，還有67名女工遭到拘捕。

康其普蘭（Kancheepuram）警局高階警官則否認示威者遭毆打指控，強調「警方嚴格遵守規定，也很尊重被拘留者的權利」。

宿舍所在的提魯瓦盧爾區食安高階官員波斯（Jegadish Chandra Bose）指出，示威結束後，稽查人員前往視察發生食物中毒的宿舍，結果發現廚房有老鼠，排水狀況也有問題，「我們檢驗的樣本未達規定標準」。

在富士康組裝廠工作的女工月薪約相當於140美元，且工作期間還須向富士康承包商支付食宿費用。

據女工工會負責人的說法，廠內大多數女工年齡都介於18至22歲，來自坦米爾那都省（Tamil Nadu）農村地區，且根據省政府規定，工廠薪資比同類工作的最低薪資高出1/3以上。

坦米爾那都省法律規定，每位女性員工至少要有120平方英尺的居住空間，且宿舍必須遵守地方當局制訂的衛生與消防安全標準。

富士康表示，該公司正在重組當地管理團隊，並立即採取改善措施。在營運重新啟動前、宿舍環境改善期間，所有員工薪資將持續發放。

示威抗議也引發相應調查行動。坦米爾那都省當局主導的部分調查仍在進行，當地高階官員也曾私下要求富士康改善員工居住環境。

坦米爾那都省政府25日指出，富士康已同意擴大住宿區域、升級沐浴設備、提供飲用水並答應員工要求，很快就會恢復營運。惟富士康並未明確表示打算何時重新開廠。

蘋果現在的作法呼應1年前印度另一場類似事件。當時iPhone代工廠商緯創（Wistron Corp.）因勞務公司延遲支付員工薪水而發生暴動，並遭蘋果列入觀察期。