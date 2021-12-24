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聖誕前夕新增確診破紀錄 巴黎街頭人潮依舊熱絡

中央社巴黎24日專電
聖誕前夕，巴黎民眾排隊接受新冠檢測。(美聯社)
聖誕前夕，巴黎民眾排隊接受新冠檢測。(美聯社)

聖誕節前夕，巴黎好天氣，市中心人潮絡繹不絕，購物中心更是摩肩接踵，與緊張疫情大相徑庭。民眾向中央社表示擔心疫情，口罩、疫苗、檢測則是安心團聚的必備工具。

聖誕節即將到來，法國在一周前已開始了聖誕連假。公共健康局（Santé publique France）昨天宣布，法國過去24小時新增確診案例為9萬1608人，打破疫情以來最高紀錄。

然而和飆高的確診人數與緊張疫情相反，巴黎街道瀰漫著假期的喜悅，商家目前照常營業，聖誕市集也有不少法國各地民眾與歐洲觀光客，氣氛活絡。

23日這天，一掃前一天0度嚴寒，巴黎下午陽光普照。巴黎市政府（Hôtel de Ville）前廣場的聖誕市集門庭若市，市政府布置的美麗聖誕裝飾以及背後若隱若現的奧運五環標誌引來民眾爭相合照。廣場上的旋轉木馬、兒童攀岩牆與大型滑梯皆出現人龍，家長帶著孩子在隊伍中耐心等候。

聖誕節為西方團圓過年的日子，法國人聖誕夜前通常會回老家，和父母家人一起度過，並走訪親朋友好。

來自南特（Nantes）的學生薩卡里（Zacari）告訴中央社，聖誕節前，很多人出門，也帶著孩子活動。民眾都盡可能享受好時光，但同時保持警惕。

提到今年過節，薩卡里說全家都已接種，因此家裡不會有太多改變，但只要出門，就會比以往更注意。

受訪學生麥耶（Maëlle）假期來巴黎旅遊，她表示，今年聖誕節和往常不一樣，人會比較少，還是會拜訪親戚，但只會拜訪爺爺奶奶。「我已經完整注射疫苗，剛打了第3劑，也會戴好口罩、用酒精，但還是很擔心會感染親友」。

帶著女兒、孫子出來透氣的達博（Darbe）住在巴黎，說今年聚會人數會因疫情縮減，他苦笑告訴記者，很擔心疫情，「希望疫情就此打住，有結束的一天」。

巴黎市中心的「巴黎大堂」（Les Halles）為當地人的購物首選，人潮湧動，中庭架起一棵3層樓高的聖誕樹，燦爛耀眼，彷彿不願巴黎籠罩在疫情的陰影之下。

聖誕節前夕最忙的，除了商家外，便是藥局。為消化希望在返鄉前測試病毒的民眾，巴黎市政府在人流處搭起棚屋，設置臨時快速抗原檢測站，15分鐘便可由手機或電子信箱收到報告。

來自中部克雷斯省（Creuse）的接案設計師蘇菲（Sophie）就表示，很擔心自己可能把病毒帶給家中長輩，所以會在明天返鄉前去排隊檢測。

蘇菲表示，今年團聚應該不會親吻親友，而是保持一點距離擁抱。但她認為，即使再小心也和現在沒什麼差別，因為「我們還是會待在同一空間，而且從幾週前開始，巴黎民眾也都沒有保持距離，所以疫情應該不會再更嚴重了」。

談到抗疫措施，蘇菲認為剝奪了自由，但也沒有其他解方。她坦言能理解拒打疫苗的原因，是由於健康因素，不曉得會帶來什麼副作用，而她接種只是為了能自由活動。

薩卡里和達博則認為政府已經盡力抗疫了，但民眾也很希望生活能早日回歸正常。

Omicron變異株席捲歐洲，法國公共健康局表示，昨天9萬多人確診，創下疫情以來的單日最高確診人數，超越去年11月初的8萬6852名新增病例。

COVID-19諮詢機構科學委員會（Le conseil scientifique）成員蓋林（Olivier Guérin）擔心，1月初假期結束後，每日將有上萬人確診請假，恐怕會「導致讓社會運作的關鍵產業出現問題，包括食品通路、安全、能源、運輸、通訊與公衛」。

疫情 聖誕節 檢測

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