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感謝南韓總統文在寅特赦 朴槿惠：將專心治病

編譯中心／綜合23日電
朴槿惠獲特赦。（美聯社）
朴槿惠獲特赦。（美聯社）

南韓法務部長朴範界今天表示，當局已特赦前總統朴槿惠（Park Geun-hye）。這位因貪腐醜聞被判服刑20年的前總統獲得戲劇性的特赦。目前正在醫院接受治療的朴槿惠對文在寅總統和政府當局的特赦表示感謝。

據韓聯社報導，朴槿惠的律師柳榮夏在朴槿惠住院的三星首爾醫院前會見了記者，並表示：「這是朴槿惠的意思。」

據柳榮夏律師透露，朴槿惠對在困難重重情況下決定赦免的文在寅和政府當局表示深深的謝意。「將專心治病，盡快向國民表示感謝」。

近期，朴槿惠的健康狀況惡化，她今年已經三次因病獄外住院。年初，她因密切接觸新冠確診病例住進首爾聖母醫院接受隔離觀察20天；今年7月，她又因肩部術後復健和腰痛前往首爾聖母醫院接受治療，11月下旬，因腎病，被送往三星首爾醫院接受住院治療。另據報導，她除了肩膀和腰椎疾病等痼疾以外，近期還接受了牙科和精神健康醫學科等治療。

就同為前總統的李明博未被列入赦免名單。南韓法務部長官朴范界就此表示，李明博的情況與朴槿惠不同，政府也要考慮到國民情緒。李明博因涉嫌從三星等收取巨額賄賂，並挪用他實際掌控的汽車零部件公司DAS的公款，去年10月被判有期徒刑17年並處罰金130億韓元。

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