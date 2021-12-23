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判決未出爐 艾普斯坦名媛女友將在獄中度聖誕

中央社紐約22日綜合外電報導
英國名媛麥克斯威爾涉嫌在富豪艾普斯坦生前協助安排未成年性交易。陪審團尚未作出判決，且要求23日休假，因此麥克斯威爾將在牢裡度過聖誕節，當天也將是她的60歲生日。(美聯社)
英國名媛麥克斯威爾涉嫌在富豪艾普斯坦生前協助安排未成年性交易。陪審團尚未作出判決，且要求23日休假，因此麥克斯威爾將在牢裡度過聖誕節，當天也將是她的60歲生日。(美聯社)

英國名媛麥克斯威爾涉嫌在富豪艾普斯坦生前協助安排未成年性交易。陪審團尚未作出判決，且要求23日休假，因此麥克斯威爾將在牢裡度過聖誕節，當天也將是她的60歲生日。

經歷長達3週審判後，12人陪審團自20日起整整開會2天，以決定對麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的指控是否成立。

陪審團今天一度要求法官提供艾普斯坦（Jeffrey Epstein）佛州棕櫚灘豪宅前管家的證詞紀錄，以及麥克斯威爾一案中，4名女性證人的證詞紀錄。

負責此案的法官奈森（Alison Nathan）已批准陪審團提出的23日休假要求，並要求陪審團成員於27日返回，繼續審議。

陪審團必須就麥克斯威爾面臨的6項指控達成一致決定，如果無法針對所有指控達成共識，法官將宣布審判無效。

麥克斯威爾是前英國報業大亨羅勃．麥克斯威爾（Robert Maxwell）的女兒。她遭控招募並培養年輕女孩，讓她們遭到已故金融家男友艾普斯坦性侵

一旦遭控的罪名全數成立，麥克斯威爾將面臨終身監禁。她涉嫌的其中一項罪名是共謀販運未成年人性交易，最高可處40年有期徒刑。

針對麥克斯威爾的指控發生在1994至2004年。2名自稱受害者的女性表示，當時她們年僅14歲，麥克斯威爾替她們梳妝打扮後，安排為艾普斯坦提供按摩服務，但她們最終遭到性侵。

66歲的艾普斯坦2019年在等待性犯罪審判期間，於獄中自縊身亡。麥克斯威爾於次年被捕，並因有逃亡風險遭到關押。

艾普斯坦 性侵 英國

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