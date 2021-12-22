英國採購COVID-19口服藥 縮短確診者隔離時間

輝瑞（Pfizer）的Paxlovid。（歐新社）

英國 政府今天宣布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株成為主流病毒之際，當局將購買數百萬劑新口服藥，同時也決定將確診病患的隔離期從10天縮短為7天。

英國當局宣布，他們已簽署合約，準備購買供425萬個療程使用的兩種抗病毒藥物，分別是輝瑞 （Pfizer）的Paxlovid和美國默克集團（Merck & Co）的莫納皮拉韋（molnupiravir）。這兩款口服藥將於明年初上市。

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莫納皮拉韋的品牌名稱為Lagevrio。這款藥物正透過牛津大學進行全國性試驗，只要民眾有感染病毒症狀，就可以加入試驗。

當局表示，他們也會針對癌症患者等重症高風險族群，提供這款藥物。

英國於11月4日率先成為全球首個授權使用莫納皮拉韋的國家，但目前僅允許具備至少一項危險因子的民眾使用，如肥胖、罹患糖尿病等。

輝瑞的Paxlovid目前尚未在任何國家取得上市授權。

輝瑞昨天表示，臨床試驗顯示，只要在出現症狀的頭幾天內服用，高危險族群的住院和死亡率即可大幅降低近90%。

除了採購口服藥，英國當局還宣布，自今天開始，已確診但健康狀況沒有大礙者只需提供2次快篩陰性證明，即可在7天後結束自我隔離。這項規定可讓更多人參加聖誕節 假期的家庭慶祝活動。

自從Omicron變異株成為主流病毒株以來，英國染疫人數激增，昨天通報9萬629人確診。英國也是歐洲災情最慘重的國家之一，迄今已累計14萬7433人病故。

首相強生（Boris Johnson）拒絕在聖誕節期間針對英格蘭地區實施更嚴格的防疫限制。

目前，倫敦和愛丁堡（Edinburgh）的大型跨年活動都已宣布取消。