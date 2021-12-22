德衛生部長：打第四劑疫苗有必要 正大肆訂購

德國公衛當局對來勢洶洶的Omicron新冠變種病毒嚴陣以待，衛生部長認為有必要追加第四劑疫苗 。圖／路透

路透報導，德國 衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）22日表示，新冠變種病毒Omicron 傳染力更強，有必要施打第四劑新冠疫苗 。

勞特巴赫在記者會上表示，已訂購BioNTech製造的8,000萬劑專門對付Omicron的新冠疫苗，明年4月或5月應可到貨。

他說，德國另外還訂購了400萬劑剛獲認可的Novavax新冠疫苗，以及1,100萬劑尚待核可上市的法國Valneva疫苗。Novavax疫苗估計1月就會到貨。

勞特巴赫說：「以加強劑主動出擊，是我們對抗Omicron最重要的基礎。」

他大力支持祭出全國疫苗強制令，認為若不這麼做，長期而言，就不可能應付得了可能一波接一波來襲的傳染潮。

德國Robert Koch Institute（RKI）院長威勒（Lothar Wieler）預料，三周之內，Omicron將成為德國境內最主流的新冠病毒株，造成最多的感染。

出席同一場記者會的威勒說：「耶誕節不應成為Omicron傳染潮的引爆點和起始點。」他並建議民眾把接觸者人數儘可能減到最低程度。