南非研究：Omicron病毒的住院風險 比其他病毒株低80%

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最新研究顯示，南非Omicron 確診者的住院和重症風險，比Delta等其他病毒株確診者低，不過這可能是因為當地群體免疫力 較強，目前研究人員仍不確定在群體免疫力較差的國家，是否也會出現類似結果。

南非國家傳染病研究所（NICD）的研究報告顯示，在南非第四波疫情染疫的民眾中，若感染的是Omicron病毒，住院風險較感染其他病毒株者低80%。

以沃爾特（Nicole Walter）、柯恩（Cheryl Cohen）為首的作者說，若這些病患住院，重症風險與其他變異株無異。

科學家並指出，Omicron確診者面臨的重症風險，較南非4月-11月 Delta確診者低70%。Omicron確診病例的數據是在10、11月蒐集。

東英格利亞大學醫學教授杭特（Paul Hunter）說，這份研究「很重要」，不過它比較的是4-11月的Delta病例，也就是所謂的歷史對照組，意味著結果可能會因時間問題而有偏差。

杭特另指出：「因此，即便Omicron確診者住院的可能性比Delta確診者低，但目前無法斷言這是病毒毒性差異所致，或11月群體免疫力比今年稍早強。」