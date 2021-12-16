與教師不合 牛津大學院長被逼做精神鑑定 判斷是否適任

牛津大學基督堂學院擁有悠久歷史。（路透）

英國 牛津大學基督堂學院（Christ Church）是英國牛津大學最大的學院之一，它也是世界上唯一一個同時也是主教座堂的學院，基督堂座堂是牛津教區的座堂。現在傳出院長和教師不合，院長遭控精神狀態不適合續任院長，恐怕被強迫送精神鑑定，甚至職位不保。

基督堂學院的理事會預備成立專家小組鑑定院長波西（the Very Rev Martyn Percy）的精神狀態，是否適合續任院長。雙方的爭執起於2018年，薪酬是原因。

2019年的內部調查延請退休高等法院法官調查波西「行為不檢」，最後以查無實證結案，但學院拒絕道歉或支付波西的訴訟費用。監督學院的慈善委員會質疑，追殺波西是否濫用學院資源。

維基百科記載，基督堂學院成立於1546年。與姊妹學院劍橋大學三一學院一樣，它傳統上被認為是所在大學最貴族化的學院。它也是牛津大學第二富有的學院（僅次於聖約翰學院），截至2018年，其捐贈資金達5.503億英鎊。基督教堂有許多具有建築學意義的建築，包括湯姆塔（由克里斯多福-弗倫爵士設計）、湯姆四合院（牛津最大的四合院）、大食堂（大食堂），大食堂也是英國內戰期間國王查理一世召集議會的所在地。這些建築除了在《哈利波特 》和《黃金羅盤》等電影中出現，還激發了世界各地的複製品的靈感。這使得基督教堂成為最受遊客歡迎的牛津大學，每年有近50萬遊客前來參觀。

有13位英國首相出自基督堂學院，與牛津大學其他43個學院的總數相等，並超過劍橋大學任何一個學院，僅僅略少於劍橋大學總數（15人）。基督堂學院校友還有國王愛德華七世、荷蘭國王威廉二世、十七位大主教、作家劉易斯-卡羅爾（愛麗絲夢遊仙境作者）和奧登、哲學家約翰·洛克和科學家羅伯特-胡克。基督教堂也對雷丁大學學院的創建有貢獻，雷丁大學學院後來獲得了自己的皇家 憲章，成為獨立的雷丁大學。