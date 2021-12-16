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澳洲抗中勢力受奶茶聯盟啟發 宣布正式組黨

中央社雪梨15日專電
澳洲學生巴夫魯2年前聲援「反送中」而被毆打，他成功集結香港人在澳洲組成抗中政黨。（圖取自facebook.com/DrewPavlouAU）
澳洲學生巴夫魯2年前聲援「反送中」而被毆打，他成功集結香港人在澳洲組成抗中政黨。（圖取自facebook.com/DrewPavlouAU）

因聲援香港「反送中」而被毆打的澳洲學生巴夫魯（Drew Pavlou）成功集結當地的維吾爾族、藏族和香港人組成政黨，他強調該黨是受到「奶茶聯盟」啟發而組成，旨在捍衛世界各地人權。

巴夫魯民主聯盟黨（Drew Pavlou Democratic Alliance）15日正式宣布成立。該黨領導人巴夫魯現於昆士蘭大學（The University of Queensland）主修哲學。

2019年7月24日，巴夫魯於昆士蘭大學校園內參加支持香港「反送中」示威時，遭200名中國留學生包圍，過程中還被中國學生毆打，引起澳洲輿論譁然；事後巴夫魯並未噤聲，反而更加高調抨擊中國打壓人權。「巴夫魯」的名字，遂漸成為對抗中國極權和捍衛人權的代表。

巴夫魯接受中央社記者電話訪問時表示，巴夫魯民主聯盟黨是以捍衛人權、對抗中國共產黨和世界各地獨裁暴政為主要政綱，該黨現在推出的參選人全都是曾遭受中國極權勢力侵害的人士。

巴夫魯於2019年在昆士蘭大學校園內遭「小粉紅」當眾毆打；昆士蘭大學事後並未處罰出手打人的中國留學生，反而指巴夫魯發表煽動性言論和從事製造混亂的抗議活動，並且勒令巴夫魯停學兩年。

巴夫魯相信，被停學的原因，是因為他當時已當選為校內議會議員。由於昆士蘭大學依賴中國留學生學費，校內多個學系和中國又有合作關係，因此校方藉由勒令停學的手段，以阻止他在校內議會發表批評中國政府的言論。

兩年多後，巴夫魯在這個學期已重返校園；同時，他正準備投入明年5月的聯邦國會選戰，競逐代表昆士蘭州的參議員席位。

巴夫魯民主聯盟黨的另一名參選人莫熾韜（Max Mok）是來自香港移民家庭。據澳洲新聞通訊社（NCA NewsWire）15日報導，莫熾韜是一名曾經在香港投入的「前線鬥士」，他的多個戰友「落入中國祕密警察手中後遭折磨和殺害」。

在明年的聯邦國會選戰中，莫熾韜將出戰維多利亞州（Victoria）齊澤姆（Chisholm）選區，屆時將會與現任自由黨（Liberal）眾議院議員廖嬋娥（Gladys Liu）對決。

廖嬋娥於2019年擊敗工黨（Labor）台灣裔候選人楊千慧（Jennifer Yang）奪得眾議院議席，她多次被媒體踢爆與中國統戰部外圍組織關係密切。因此，莫熾韜與廖嬋娥正面交鋒，已被媒體視為是自由抗爭派與極權代言勢力的決戰。

除了支持香港爭取民主之外，據巴夫魯民主聯盟黨的網站指出，該黨主要政綱還包括要求澳洲政府承認中國共產黨針對維吾爾族人和藏人實行種族滅絕；該黨亦支持維吾爾族人和藏人爭取自決。

針對明年的選戰，巴夫魯民主聯盟黨將推出維吾爾族人和藏人的參選人。

現年21歲的雅穆罕默德（Adila Yarmuhammad）以及27歲的艾蘭姆（Inty Elham），2人均為代表巴夫魯民主聯盟黨出戰的維吾爾族參選人。她們將分別競逐代表南澳州（South Australia）的參議院和眾議院議席。

而於澳洲替藏人發聲長達15年的維權人士吉宗（Kyinzom Dhongdue），則將會競逐代表新南威爾斯州（NSW）的參議院議席。

巴夫魯向中央社強調，巴夫魯民主聯盟黨是受到「奶茶聯盟」跨國抗爭聲援網絡的啟發而組成，以「對抗中國共產黨」和世界各地極權勢力為目標的政黨。他希望未來會有來自菲律賓、泰國、緬甸、印度，以及來自世界各地的同路人加入該黨。

「奶茶聯盟」一詞自2020年起在泰國、香港和台灣的網友之間流傳。事緣於當年4月泰國與中國網友因「台獨」議題爆發舌戰，過程中有香港和台灣網友聲援泰國網友。舌戰期間，網友們以泰、台、港三地均愛喝奶茶為理由，遂組成「奶茶聯盟」。隨後「奶茶聯盟」演變成一個對抗暴政的非正式跨國聲援網絡。

巴夫魯向中央社指出，巴夫魯民主聯盟黨支持推動台灣重返國際社會，並以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為例，顯示台灣的民主和抗疫經驗值得世界各國參考。他相信，台灣將會對國際社會帶來貢獻。

香港 中國留學生 澳洲

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