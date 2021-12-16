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美商務部再出手 增出口管制中企名單

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

摩洛哥法院批准 維吾爾流亡人士將遣返中國

中央社摩洛哥拉巴特16日綜合外電報導
一名反對中國迫害維吾爾人的抗議者。（美聯社）
一名反對中國迫害維吾爾人的抗議者。（美聯社）

自土耳其出逃摩洛哥的維吾爾維權人士艾伊尚（Yidiresi Aishan）的律師今天告訴法新社，摩洛哥法院裁定艾伊尚涉嫌從事「恐怖份子的行為」，批准將他遣返中國。

艾伊尚的辯護律師康地爾（Miloud Kandil）說：「摩洛哥司法制度昨天確認我的客戶將會被遣返。我們還沒拿到判決書，但他心理上非常難以接受判決結果。」

現年34歲、育有3個孩子的艾伊尚7月19日從土耳其抵達卡薩布蘭加機場時遭到逮捕。

中國曾以他「2017年犯下恐怖份子的行為」，指控他是某恐怖組織一員，並透過國際刑警組織（Interpol）發出逮捕令。

身為電腦工程師的艾伊尚否認這些指控，他的律師表示，艾伊尚與家人2012年定居土耳其，之後從未返回中國。

目前還不清楚他何時會被遣返，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關係，摩洛哥現在邊境是關閉的。

專家表示，中國可能將多達數百萬維吾爾人拘禁在新疆「再教育營」。

中國透過國際刑警組織對艾伊尚發布紅色通緝令，但根據國際特赦組織（Amnesty International），國際刑警組織「根據其秘書處獲得的新情報，取消對艾伊尚發布的紅色通緝令」。

國際特赦組織表示，艾伊尚曾為維吾爾人權組織效力，北京當局因此提出這些指控。國際特赦組織也警告，如果艾伊尚被強迫遣返中國，恐面臨任意拘留和酷刑。

遣返 維吾爾 通緝

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