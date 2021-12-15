德國新總理：不會對中國人權問題視而不見

德國 新總理蕭茲 今天在國會表示，面對崛起的中國，德國會捍衛自己的利益，對中國人權問題不會視而不見。這是他接任總理以來首次說明中國政策。

上周就任的德國總理蕭茲（Olaf Scholz），今天首度在國會進行施政報告。他表示，不民主的中國科技和軍隊快速崛起，中國領導人以相當大的自信維護自己的利益，同樣的，德國和歐盟也有充分理由、信心且努力捍衛自己的利益。

蕭茲說，德國有必要將中國政策建立在現實的中國之上，也就是不能對嚴重的侵犯人權狀況視而不見，對違反普世標準時應直言不諱。

因此，蕭茲表示，德國願與中國在人權、氣候危機、疫情和武器控制等領域合作，並與中國按照同樣的遊戲規則，進行公平、對彼此都有利的貿易競爭。

他指出，德國和歐洲會繼續投資，強化政治、經濟和科技的力量，利用團結歐洲和單一市場的優勢，為企業爭取公平的競爭條件和在全球市場上競爭，在這一點上，美國是最重要的夥伴。

蕭茲強調，他和美國總統拜登理念一致，相信自由民主國家有必要再一次證明面對21世紀挑戰時能提供更好、更公平的答案。

蕭茲領導的社會民主黨 （SPD）、自由民主黨（FDP）、綠黨3黨聯合政府8日宣誓就職。3黨在聯合執政協議、也就是未來4年的施政計畫中，不再提德中兩國以往經常提到的「戰略夥伴關係」，而是強調民主與獨裁的體制競爭以及歐盟共同的中國政策和與美國協調的必要性。

新政府在施政計畫中還提及香港、新疆、南海領土爭議等北京眼中的敏感問題，並支持台灣參與國際，認為唯有在兩岸都同意的情況下才能改變現狀，一改前總理梅克爾（Angela Merkel）重經貿、避談人權和台灣問題的務實路線，被視為是中國政策的轉向。