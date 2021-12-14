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Omicron更可怕？專家盼看到流行過Delta的印度資料

記者楊雅棠／台北15日電
施信如強調，當全球大流行時，富國一直接種疫苗，窮國沒得打，還是會造成病毒不斷出現大幅度的改變，疫苗只會越來越沒有效果。 路透
施信如強調，當全球大流行時，富國一直接種疫苗，窮國沒得打，還是會造成病毒不斷出現大幅度的改變，疫苗只會越來越沒有效果。 路透

新冠病毒新變異株Omicron上月於南非出現後，已蔓延全球63國，英國更出現首宗Omicron死亡病例。疫苗是否對Omicron的保護力不足，令外界擔憂。不過長庚大學新興病毒研究中心主任施信如表示，英國因疫苗打得早、抗體下降得也早，更期待看到印度的資料，因為該國剛流行過Delta且甫大規模接種疫苗，較能知道疫苗對Omicron的狀況。

針對疫苗對於Omicron變異株的保護力，施信如今天出席台灣科技媒體中心的線上記者會時表示，從Omicron的序列上來看，因其突變位置多，免疫逃脫的狀況會更嚴重。

Omicron與之前的變種病毒相較，突變位置的數量較多；如造成全球大流行的Beta和Delta病毒，改變棘蛋白功能的突變分別是10個和9個，而Omicron則有36個。

不過究竟是因為Omicron善於逃脫而讓疫苗失效，還是因為疫苗接種在某些國家已經一段時間，抗體下降造成Omicron再度流行？

施信如表示，英國因為疫苗打得很早，抗體下降也較快，因此到現階段可能抗體濃度已經不足。但印度剛流行完Delta病毒株，且疫苗接種狀況也不錯，若能得到印度的數據，或許較能知道完整接種疫苗後對感染Omicron的保護力為何，包括感染率、致重症率以及致死率。

而針對醫師沈政男引用國外研究表示，接種兩劑AZ28天後的血清抗體，拿去中和Omicron病毒，保護力幾乎全部降到可偵測的水平之下，也就是等於零，更直指「不要再打AZ了！打了也是白打。」

對此，施信如表示，這是在實驗室中能人體血清抗體去中和病毒，難以推論真實保護力。但這篇研究中確實可以看到AZ和BNT的比較，若連打兩劑AZ疫苗後，第三劑改打其他疫苗確實可以誘發較多中和抗體。

她進一步表示，根據學理上來看，AZ採用腺病毒為載體，因人體已有對抗腺病毒的抗體，因此接種效果會逐漸下降，甚至有些人打兩劑AZ本來就沒有誘發免疫反應。

施信如表示，AZ已達成階段性任務但接下來的第三劑接種策略必須好好思考，是不是應該要改打其他疫苗。

不過，施信如也強調，打第三劑當然可以加強中和抗體，對抗新的變異株。但是當全球大流行時，富國一直接種疫苗，窮國沒得打，還是會造成病毒不斷出現大幅度的改變，疫苗只會越來越沒有效果。尤其若新冠肺炎病毒最後真的流感化，每年或半年就要追加，也勢必須要有更安全的疫苗出來才行。

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