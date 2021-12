影／巴西超狂市長 相約政敵「擂台決鬥」3回合全勝

巴西 一名市長決定通過一場「綜合格鬥比賽」來與一名議員解決兩人的「政治分歧」,最終更贏得這場比賽,整段過程還進行直播,引發網友熱議。

每日郵報報導,現年39歲的巴西伯爾巴市(Borba)市長佩索托(Simão Peixoto),近日與現年45歲的政敵、前議員席爾瓦(Erineu Alvas Da Silva)產生摩擦,席爾瓦大肆批評佩索托的水上公園開發案,今年9月更發布影片嗆聲,還提出要以「拳頭」對決。

起初佩索托只拍攝影 片回應挑戰,他表示「我不是街頭鬥士,我是伯爾巴市市長,但如果他真的想打架,我們已經準備好了,我一直都是贏家」。隨後更分享自己準備格鬥的片段,展示一系列高踢腿和重拳等招式。

最終這場「政治決鬥」於12月12日成真,佩索托的團隊還現場直播了這場長達13分鐘的比賽,只見兩人一路從賽前就不斷爭吵,現場觀眾每人還需要支付100盧比的入場費。比賽起初席爾瓦占據優勢,使出一系列低角度迴旋踢讓佩索托略顯招架不住。

