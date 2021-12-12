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英高官示警：數位人民幣恐成中國監控利器

中央社台北12日電
中國當局在北京冬奧之前大力推廣的數位人民幣。(美聯社)
中國當局在北京冬奧之前大力推廣的數位人民幣。(美聯社)

英國「金融時報」（FT）11日報導，英國政府通訊總部（GCHQ）主任佛萊明警告，中國當局在北京冬奧之前大力推廣的數位人民幣，有可能成為監視用戶和控制全球貨幣交易的工具。

佛萊明（Jeremy Fleming）接受FT採訪時表示，數位貨幣雖為大眾化支付系統提供了巨大機遇，但這種新技術的發展也帶來威脅。

他警告，「若實施不當，它將使敵對國家有能力對（數位貨幣）交易進行監視。這給了他們一種能力…能夠控制對數位貨幣進行的操作」。

佛萊明表示，中國現在是英國面臨的「最大戰略問題」，中國正擴大間諜活動，並尋求控制數位基礎設施。

作為英國情報機構負責人，佛萊明也強調英國對中英貿易保持開放以及在氣候變遷等領域開展合作的重要性。

但他擔心，若其他國家收集大量有關英國公民的數據，這將被證明是「嚴重侵犯」，並可能導致「主權侵蝕」。

此前，3名美國共和黨參議員敦促美國奧運組委會禁止美方運動員參加北京冬奧期間使用中國的新數位貨幣，對此，中國外交部發言人趙立堅回應說，「美方有關政客的行徑只會反映出他們的無知。建議他們去搞搞清楚什麼是數字（位）貨幣」。

他說，數位貨幣是數位技術發展的必然產物，順應了當前全球數位經濟發展的歷史潮流。中國法律也對保障數據安全作出了明確規定。

中國人民銀行（央行）近年多地試點推進數位人民幣，人行數位貨幣研究所所長穆長春稍早前透露，註冊數位人民幣的個人與企業用戶已分別達1.4億及1000萬個，交易額突破人民幣620億元（約97.3億美元）。

貨幣 英國 北京冬奧

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