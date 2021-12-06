我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長下令 所有私企員工12/27前接種疫苗

繼滴滴出行之後 200多家中企恐也將從美股下市

法國81歲老人疑患囤積症 家中搜出百具貓屍

中央社尼斯6日綜合外電報導

法國動保組織今天表示，法國南部一名退休男子的家中發現約100隻死貓和松鼠等動物屍體；動保組織說，這名男子可能患有會囤積大量動物的「諾亞症候群」。

法國一名81歲老人被送到蔚藍海岸（French Riviera）尼斯（Nice）的醫院後，他的姪女昨天進入他家，發現這些死去寵物，並通報動保組織志工。

當地媒體「尼斯晨報」（Nice-Matin）報導，多數死貓被存放於密封的塑膠或木製容器中；除了在老人家裡和房屋周遭發現的貓咪屍體，另有松鼠和老鼠的遺骸，以及一個狗的下顎。

此外，超過20隻嚴重營養不良的貓獲救，已交給獸醫或安置在寄養家庭。

動保組織「食蟻獸一族」（La Tribu du Fourmilier association）的主席戴斯賈克斯（Philippe Desjacques）告訴法新社：「從姿勢來看，當大多數貓被放入這些盒子時，牠們就已經死了。」

他補充：「但我們認為，至少有兩（隻貓）被活活鎖在裡面。」另外，在老人家的客廳沙發上發現了一隻貓的殘骸，部分已被其他貓吃下肚。

戴斯賈克斯說，這名退休老人可能患有「諾亞症候群」（Noah syndrome），這一症狀患者大多是出於孤獨感而囤積大量動物，但也無法照料牠們。

「諾亞症候群」屬於「戴奧吉尼斯症候群」（Diogenes syndrome）的一個類別，後者指人有囤積物品癖好。

戴斯賈克斯表示，協會將提出刑事告訴，控告這名男子虐待動物和過失行為。

退休

上一則

去年槍殺鄰居母子震驚全球 菲律賓前警察獄中身亡

下一則

立陶宛商品遭中國抵制 外長致函呼籲歐盟介入

延伸閱讀

Omicron蔓延之際 比利時等4國反防疫示威 爆警民衝突

Omicron蔓延之際 比利時等4國反防疫示威 爆警民衝突
法國右翼共和黨推女性選總統 政見被諷「太像馬克宏」

法國右翼共和黨推女性選總統 政見被諷「太像馬克宏」
隨扈擋不住…「法版川普」慘被反對者「鎖頭痛擊」

隨扈擋不住…「法版川普」慘被反對者「鎖頭痛擊」
法國柔道金牌女將控教練男友施暴：鼻梁骨折、熊貓眼

法國柔道金牌女將控教練男友施暴：鼻梁骨折、熊貓眼

熱門新聞

北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。(美聯社)

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

2021-12-03 20:28
英國哈利王子之妻梅根（左）與長子亞契（右）2020年5月合照。（路透資料照片）

梅根爆料王室成員關切亞契膚色 作家出書：就是哈利他爸

2021-12-01 10:47
哈利與梅根無法改變英皇室的傳統，只能離開、到美國開創新生活。（路透資料照片）

弄不懂這一點竟成哈利、梅根非得離開英國主因？

2021-11-29 10:45

超人氣

更多 >
賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局
校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議

校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議
「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診
NBA人權中鋒康特呼籲林書豪 與台灣站在一起

NBA人權中鋒康特呼籲林書豪 與台灣站在一起