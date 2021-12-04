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印尼東爪哇火山噴發 居民急撤離傳出至少一死

編譯羅方妤／即時報導
印尼東爪哇省塞梅魯火山。(Getty Images)
印尼東爪哇省塞梅魯火山。(Getty Images)

英國BBC報導，印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mt Semeru）在當地時間4日下午2時30分噴發，煙塵直衝1萬5000公尺高空，居民緊急撤離，目前傳出至少一死。當地政府封鎖火山口周圍方圓五公里，只出不進。這是塞梅魯火山數月來第二次噴發。

(影音來源：Evolution Crisis YouTube頻道)

社群媒體推特（Twitter）影片顯示，火山灰雲直衝天際，居民紛紛奔逃。火山灰諮詢中心（VAAC）氣象學家比格斯指出，煙塵直衝1萬5000公尺高空，比多數飛機飛行高度還高，會影響飛行員能見度、擾亂飛行甚至使飛機熄火。

塞梅魯火山是印尼境內130座活火山之一，海拔約3676公尺，通常每次會噴發約4300公尺高的火山灰雲，曾在去年12月噴發。

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