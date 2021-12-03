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Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

對抗Omicron 美專家：疫苗打滿、口罩戴好

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

中央社╱綜合3日電
新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。(美聯社)
新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。(美聯社)

官方數據顯示，由於感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。

中央社引述法新社報導，流行病學家卡林（Salim Abdool Karim）本周稍早預測，非洲疫情最嚴重的南非本周單日染疫人數恐暴增3倍至1萬多人。

南非今天通報，過去24小時新增1萬6055起染疫病例，累計確診已達300萬4203例。

南非國家傳染病研究所（National Institute for Communicable Diseases）指出，染疫病例激增，代表陽性率（positivity rate）達24.3%。

南非稱無需更嚴格封鎖措施

南非衛生部長法拉（Joe Phaahla）今天表示，南非無需實施更嚴格的封鎖措施，即可應對Omicron變異株引起的第4波疫情。

路透報導，法拉在新聞簡報會上說：「我們能夠應對目前的第4波疫情，我們能應對Omicron病毒，基本的防疫之道我們都明白，我們還是可以歡度耶誕季。」

法拉表示，南非9省目前已有7省出現感染Omicron的確診病例。

上月最早在南非現蹤的Omicron，已使全球擔心病例數會驟增，以致世界各國紛紛採取入境限制和其他措施，來防堵疫情。

法拉呼籲南非民眾完整接種疫苗，並說，南非無需為聖誕季實施更嚴格的封鎖措施，即能應對第4波疫情。

南非國家傳染病研究所（National Institute for Communicable Diseases, NICD）的頂尖科學家葛魯姆（Michelle Groome）表示，在Omicron肆虐下，南非病例短期即出現「空前增幅」。

她說，感染Omicron的患者也從年輕族群向較年長者擴散。

葛魯姆還說，由於4歲以下幼童染疫住院人數增加，所以重要的是，因應病例數暴增的準備工作須涵蓋小兒科病床和醫護人員在內。

南非 Omicron 疫情

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