法警匪追逐 贓車竟跳出「忍者」揮武士刀打傷員警

法國西北部城市瑟堡2日發生一起警匪追逐戰，正當2名員警準備逮捕贓車駕駛時，卻見到一名「忍者」跳出車子與揮舞武士刀發動襲擊。圖為示意圖，非當事人。（路透資料照片）

法國西北部城市瑟堡（Cherbourg）2日發生一起警匪追逐戰，正當兩名員警準備逮捕贓車的駕駛時，卻見到一名「忍者」從車子跳了出來，並且揮舞武士刀發動襲擊，所幸第三名警察 及時開火，把這名「忍者」打成重傷。

CNN與每日郵報報導，這起事件起自員警在瑟堡市區注意到一輛登記失竊的汽車 ，隨即展開跟車。經過短暫的追逐，這一輛贓車失控衝進市郊圖拉維爾（Tourlaville）的勒克萊爾加油站（Stations-service Leclerc），還將豎立在草皮分隔島的招牌撞倒。

正當兩名員警打算上前盤查與逮捕駕駛時，穿上忍者裝與裝備狀似武士刀兵器的男子就跳了出來。據報他揮刀攻向警察，導致一人下巴被擊中，另一人則傷及臉龐，但「忍者」隨即就被留在同一輛警車內的第三名警察開槍擊中。

據報導，這位警員以接近零距離射程（Point-blank range）開了三槍，打中「忍者」腹部，讓他遭到壓制與喪失行動能力。兩警一嫌之後均被送往醫院治療，身分尚未曝光的「忍者」情況危急。兩位員警的傷勢並不嚴重。

報導指出，警方事後在贓車車內搜出一整批兵器，包括多把刀、弓弩和「手裡劍」（Throwing Stars）。檢方表示，全案並無直接跡象顯示兇嫌犯案動機跟恐攻有關。法國內政部 長與瑟堡市長相繼發聲，表達他們對警方的全力支持。