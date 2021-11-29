我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

居家上班成常態 保險巨擘Allstate售出總部

白思豪：omicron變種病毒未來可能出現 市民應戴口罩

南非專家：現有疫苗應能預防Omicron患者重症

中央社約翰尼斯堡29日綜合外電報導
最初傳出Omicron病毒之一的南非普勒多利亞市，居民戴著口罩上街，南非當局正全力與疫情搏鬥。(美聯社)
最初傳出Omicron病毒之一的南非普勒多利亞市，居民戴著口罩上街，南非當局正全力與疫情搏鬥。(美聯社)

南非流行病學權威卡林今天表示，現有的COVID-19疫苗對於新變異株Omicron，應該仍有預防重症與住院的效力。但南非確診人數持續攀升，他預估恐在1周內暴增至每日1萬人。

路透社報導，卡林（Salim Abdool Karim）在新聞發布會上表示，現在時機仍太早，難以斷定Omicron是否會比先前變異株引發更嚴重的臨床症狀，但Omicron確實看似更具傳染力，也更可能讓完成疫苗接種或染病後痊癒的人感染。

非洲南部發現Omicron變異株，引發全球激烈應對，多國對該區域實施旅遊禁令等限制措施，憂心新變異株恐迅速傳播，甚至使接種過疫苗的民眾感染。

然而，科學家目前尚未斷定新變異株的致死率，以及現有疫苗對它的效力。

最早發現新變異株的南非醫師之一28日表示，目前看到的Omicron患者症狀相對輕微。

南非衛生部長法拉（Joe Phaahla）在新聞發布會上說，政府正在盡一切努力，替衛生機構做好面對新變種病毒的備戰準備。

他表示，官員也正與對非洲南部國家下旅遊禁令的各國交流，試圖說服他們改變決定。

此外，卡林也警告，Omicron變異株很可能讓南非每日確診人數在這周成長3倍，飆升至每日1萬人。

法新社報導，根據衛生監管機構回報，南非28日有超過2800人確診，相較前一周平均每日僅有500人確診，上周同期更只有275人確診。

卡林說：「我們能夠預料到傳染力很可能提高，因此很快會看到更多確診案例。我預料在這周結束前，每日確診人數會達到1萬人，醫院在未來2、3周內會承受很大壓力。」

南非 Omicron 疫苗

上一則

供應鏈混亂延燒 日本超商炸雞大缺貨

下一則

俄羅斯稱再度成功試射鋯石極音速飛彈

延伸閱讀

美衛長貝西拉WHA特別會議發言 將採措施應對Omicron

美衛長貝西拉WHA特別會議發言 將採措施應對Omicron
洛市即日起室內公共場所驗證疫苗卡 商家若違規罰款

洛市即日起室內公共場所驗證疫苗卡 商家若違規罰款
南非航班不停飛 公民、綠卡可返美

南非航班不停飛 公民、綠卡可返美
南非總統公開抗議國際封鎖 籲民眾加強接種疫苗

南非總統公開抗議國際封鎖 籲民眾加強接種疫苗

熱門新聞

查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）在亞馬遜於英國各地的13座倉庫發起封鎖行動，掛起「讓亞馬遜付錢」（Make Amazon Pay）橫幅。美聯社

亞馬遜黑色星期五禍不單行 環團封鎖且員工罷工

2021-11-26 11:19

超人氣

更多 >
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」
他花30美元買1張素描 是價值逾4930萬、500年前藝術品

他花30美元買1張素描 是價值逾4930萬、500年前藝術品
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」

2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」