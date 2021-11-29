南非專家：現有疫苗應能預防Omicron患者重症

最初傳出Omicron病毒之一的南非普勒多利亞市，居民戴著口罩上街，南非當局正全力與疫情搏鬥。(美聯社)

南非 流行病學權威卡林今天表示，現有的COVID-19疫苗 對於新變異株Omicron ，應該仍有預防重症與住院的效力。但南非確診人數持續攀升，他預估恐在1周內暴增至每日1萬人。

路透社報導，卡林（Salim Abdool Karim）在新聞發布會上表示，現在時機仍太早，難以斷定Omicron是否會比先前變異株引發更嚴重的臨床症狀，但Omicron確實看似更具傳染力，也更可能讓完成疫苗接種或染病後痊癒的人感染。

非洲南部發現Omicron變異株，引發全球激烈應對，多國對該區域實施旅遊禁令等限制措施，憂心新變異株恐迅速傳播，甚至使接種過疫苗的民眾感染。

然而，科學家目前尚未斷定新變異株的致死率，以及現有疫苗對它的效力。

最早發現新變異株的南非醫師之一28日表示，目前看到的Omicron患者症狀相對輕微。

南非衛生部長法拉（Joe Phaahla）在新聞發布會上說，政府正在盡一切努力，替衛生機構做好面對新變種病毒的備戰準備。

他表示，官員也正與對非洲南部國家下旅遊禁令的各國交流，試圖說服他們改變決定。

此外，卡林也警告，Omicron變異株很可能讓南非每日確診人數在這周成長3倍，飆升至每日1萬人。

法新社報導，根據衛生監管機構回報，南非28日有超過2800人確診，相較前一周平均每日僅有500人確診，上周同期更只有275人確診。

卡林說：「我們能夠預料到傳染力很可能提高，因此很快會看到更多確診案例。我預料在這周結束前，每日確診人數會達到1萬人，醫院在未來2、3周內會承受很大壓力。」