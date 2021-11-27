遭多國禁飛 南非抗議趁早發現變異株反被懲罰

南非發現新變種病毒Omicron後，遭多國施行旅遊禁令與防疫限制。美聯社

南非 發現COVID-19新變種病毒 Omicron後，遭多國施行旅遊禁令與防疫限制。南非政府今天抗議，稱這是對南非趁早發現變異株進行懲罰，恐傷害觀光 和其他經濟產業。

路透社報導，南非有許多世界頂尖的流行病學家與科學家，得以在早期發現最新型變異病毒。新變種病毒最早在南非發現，之後在比利時、波札那、以色列與香港陸續出現個案。

世界衛生組織（WHO）26日將新變種病毒命名為Omicron，並歸類為最高等級的「亟需關注變異」，表示初步證據顯示，新變種病毒會提高再感染風險。

南非國際關係暨合作部表示，「最新一波對南非實施的旅遊禁令，幾乎等同於在懲罰南非先進的基因定序，以及早期偵測新變異株的能力」。

「傑出的科學能力應該被讚揚，而非被懲罰。」

許多國家26、27日相繼宣布對南非及該區域國家實施旅遊禁令。

南非外交部表示，Omicron也在其他國家傳出個案，但國際上對待其他國家的態度，顯然與對待南部非洲「截然不同」。

南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）在聲明中表示：「我們目前關切的是，這些限制對家庭、旅遊與觀光業和產業帶來的損害。」 他並表示，南非政府正與下令旅遊禁令的國家協商，盼說服對方改變決定。

世衛26日提醒各國，不要倉促對出現新變異株個案的國家實施旅遊禁令，稱應基於風險考量與科學根據發布禁令。