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全球股市「黑五」日 緊盯標普500是否跌破這價位

亞馬遜黑色星期五禍不單行 環團封鎖且員工罷工

中央社英格蘭蒂柏立26日綜合外電報導
環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）在亞馬遜於英國各地的13座倉庫發起封鎖行動，掛起「讓亞馬遜付錢」（Make Amazon Pay）橫幅。美聯社
環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）在亞馬遜於英國各地的13座倉庫發起封鎖行動，掛起「讓亞馬遜付錢」（Make Amazon Pay）橫幅。美聯社

全球電子商務巨擘亞馬遜今年「黑色星期五」購物日在歐洲遭遇兩股示威浪潮。環保人士不滿宣揚過度消費，發動封鎖15座倉庫；工會則號召物流員工和駕駛罷工抗議低薪。

路透社報導，總部在美國西雅圖的亞馬遜（Amazon）一方面面臨氣候運動人士批評過度消費傷害環境，另方面面臨一個工會聯盟指責其支付的員工酬勞和繳交的稅金皆過低。

環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）在亞馬遜於英國各地的13座倉庫發起封鎖行動，並表示：「『黑色星期五』（Black Friday）是沈迷過度消費的縮影，這無法讓地球繼續適合人類居住。」

「黑色星期五」購物日的傳統源於美國，時間是在感恩節隔天的周五，零售商家會推出折扣價促銷，今年落在11月26日。亞馬遜則是在2010年將活動帶到英國。

「反抗滅絕」指出：「亞馬遜這類企業利用我們對便利的渴望來賺錢，並以犧牲自然世界來促使消費主義更猖獗。」

根據路透社記者在英格蘭東部蒂柏立（Tilbury）碼頭一座亞馬遜倉庫的報導，示威者將倉庫入口封鎖，現場拉起布條寫道「黑色星期五剝削人們和地球」、「亞馬遜犯罪」和「無盡成長、有盡地球」。

「反抗滅絕」表示，他們還封鎖了亞馬遜在德國和荷蘭的倉庫，並指出亞馬遜的「犯罪事項」包括從事的活動所釋放二氧化碳數量，比一個中型國家還多，協助化石燃料企業發展。

另一方面，來自德國、法國和義大利等歐洲最主要經濟體的工會組成名為「讓亞馬遜付錢」（Make Amazon Pay）的聯盟，號召亞馬遜的倉庫員工和貨運駕駛進行罷工，抗議亞馬遜不公平的低薪和低稅。

在亞馬遜的美國以外最大市場德國，德國服務業工會（Verdi）表示，萊茵貝格（Rheinberg）、科布倫茲（Koblenz）和格拉本（Graben）的亞馬遜出貨中心合計約2500名員工參與罷工。

法國主要工會之一法國總工會（CGT）同樣號召境內亞馬遜員工加入罷工。「讓亞馬遜付錢」聯盟還表示，義大利也有亞馬遜員工罷工。

「讓亞馬遜付錢」在聲明中說：「我們要求亞馬遜給付員工公平酬勞及尊重加入工會權利、繳交公平份額稅金，並且承諾促進真正的環境永續。」

亞馬遜 罷工 黑色星期五

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