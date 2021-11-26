古巴強人卡斯楚逝世5周年 首座以他命名建築啟用

古巴前總統卡斯楚2016年逝世。（路透）

古巴 的斐代爾‧卡斯楚‧魯茲中心（Fidel Castro Ruz Center）昨天正式啟用以保存卡斯楚著作，藉此紀念這位革命家逝世5週年。這是首個也是目前唯一以他命名的古巴建築。

古巴前總統卡斯楚2016年逝世後一個月，當局通過一項法令，禁止以這名共產黨前領導人的名字，為機構、廣場、公園、道路或其他公共場所命名，但為「研究和傳播他的思想和著作」而創建的機構是唯一例外。

遵循卡斯楚的遺願，當局也禁止以他的名字或形象豎立紀念碑、半身像、雕像或牌匾。然而，這阻止不了古巴首都哈瓦那（Havana）街頭湧現紀念他的壁畫和標語。

絕大部分古巴人視卡斯楚為國家英雄，但西方世界卻多對他抱持敵意，這位古巴強人2006年因罹病將權力交給弟弟兼革命夥伴勞爾‧卡斯楚（Raul Castro）。

法新社報導，卡斯楚1959年引領革命，推翻獨裁者巴蒂斯塔（Fulgencio Batista），並因創建為所有古巴人民提供健保 和教育 的社會福利體制而受到讚譽。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與勞爾‧卡斯楚昨天參加中心啟用典禮。

馬杜洛並在推特（Twitter）上盛讚卡斯楚是「一位超凡、堅不可摧的英雄，知道如何在艱困中引導古巴人民」。