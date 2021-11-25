阿根廷食人魚攻擊泳客 13歲女孩腳趾被咬掉

阿根廷日前發生民眾為躲避午後酷熱而跑進河裡游泳沖涼，卻遭受食人魚的攻擊。當地救生員工會代表指出，首先與最有效的救助措施就是預防，第一個案例出現後就不要下水，並建議帶著幼童同行的人們不要將小孩留在水中。(路透)

阿根廷日前發生民眾為躲避午後酷熱而跑進河裡游泳 與沖涼，卻遭受食人魚攻擊。當地媒體指一名13歲女孩有根小腳趾被咬掉，另有約30人受傷。

英國 每日郵報與阿根廷海岸報（El Litoral）報導，這起恐怖事件發生在聖塔菲（Santa Fe）巴拉那河（Paraná River）的河岸沙灘。此處名叫塞圖巴爾潟湖（Setúbal Lagoon），是一個相當受歡迎的日光浴場所。

報導指出，對民眾發動攻擊的是食人魚一個近親「Palometas」。從海岸報轉載的當地電視新聞畫面可見，醫護人員正照料一位腳上傷口流著鮮血的傷者，還有一位傷者是手指被咬掉一大塊肉。在場救生員先為傷者急救與放置警告的紅旗，腳趾被咬掉的女孩則被趕緊送醫動緊急皮膚移植手術，有關單位已禁止民眾再繼續下水。

據報導，夏季正值Palometas繁殖和靠近岸邊的時間，因此人類遇襲事件在此時較為普遍。聖塔菲市救生員工會代表貝拉爾迪（Sergio Berardi）指出，Palometas來襲要歸咎於異常高溫 與低水位，但他們沒料到事情這麼早就上演，「這些魚往往成群移動，所以我們會遇到許多同時發生的攻擊」。

貝拉爾迪同時主張，首先與最有效的救助措施就是預防，第一個案例出現後就不要下水，並建議帶著幼童同行的人們不要將小孩留在水中。