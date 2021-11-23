我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

南韓前總統全斗煥辭世 歷經判死、特赦「最後僅關2年」

南韓前總統全斗煥辭世 歷經判死、特赦「最後僅關2年」

編譯張佑生／綜合報導
1978年仍為將領的全斗煥舉行記者會。（美聯社）
1978年仍為將領的全斗煥舉行記者會。（美聯社）

南韓國際廣播電台23日報導，全斗煥以12.12軍事叛亂為開端篡奪權力，並血腥鎮壓5.18光州民主化運動。全斗煥在卸任總統後，雖然被判無期徒刑，但直到特赦為止，坐牢時間只有兩年。

KBS報導，全斗煥於1979年開始登上政治歷史舞台。作為國軍保安司令官，負責調查朴正熙總統遇害事件，後於同年12月12日發動軍事叛亂，瞬間掌控政局。全斗煥在發動12.12軍事叛亂後表示，充滿正義感的首爾周邊指揮官們對其予以支持，並且為執行任務提供支援。

1980年，全斗煥開始打壓充滿民主化熱情的「首爾之春」，並向光州派遣空降部隊，血腥鎮壓5.18民主化運動，一步步為自己登上總統寶座奠定基礎。全斗煥在1980年第11屆總統就職典禮上表示，自己將肩負在國家出現大轉換時期的總統責任，並感到無比沉重的使命感。

全斗煥在執政期間還推出了學園自律化和廢除宵禁等柔和政策。在其執掌政權期間，得益於低美元匯率、低油價、低利率的所謂「三低繁榮」，國家經濟實現強勁發展。但大學生朴鍾哲拷問致死、大學生李漢烈死亡、三清教育隊、媒體機構合併等事件的本質就是全斗煥的鐵腕統治。

全斗煥為了穩定地延長軍事政權，直到最後一刻都拒絕總統直選制改憲。他在1987年採取4.13護憲措施時表示，本人要始終貫徹並忠實履行由全體國民政治決斷而誕生的《憲法》。全斗煥卸任總統後，因鎮壓5.18民主化運動和12.12軍事叛亂以及籌集數千億韓元祕密資金嫌疑等，在一審中被判死刑，後被大法院判處無期徒刑。全斗煥在被關押兩年後於1997年獲得特赦並被釋放。

匯率 宵禁 油價

上一則

南韓前總統全斗煥血腥鎮壓「是否國葬」朝野有歧見

延伸閱讀

南韓前總統全斗煥血腥鎮壓「是否國葬」朝野有歧見

南韓前總統全斗煥血腥鎮壓「是否國葬」朝野有歧見
曾鎮壓光州民主運動 90歲​南韓前總統全斗煥病逝

曾鎮壓光州民主運動 90歲​南韓前總統全斗煥病逝
南韓「與病毒共存」疫情1周飆2級 療養院確診混居挨轟

南韓「與病毒共存」疫情1周飆2級 療養院確診混居挨轟
總統誰最不干涉新聞自由？馬英九民調第一 陳水扁居末

總統誰最不干涉新聞自由？馬英九民調第一 陳水扁居末

熱門新聞

一名曾在伊基克港工作的員工向《法新社》表示：「這些衣服來自全球各地，沒有被售往（首都）聖地亞哥或其他國家的衣服，最終都會滯留在免稅區，因為沒有人願意付關稅把它們帶走。」 (Getty Images)

二手衣的災難：智利沙漠「世界舊衣櫃」之山

2021-11-20 16:51
加拿大卑詩省一座穀倉16日遭到淹水，民眾用水上摩托車與船隻搶救受困的乳牛。（路透）

百年暴雨襲加拿大 溫哥華洪水封城 美國華盛頓也遇大雨

2021-11-18 09:40
中國─東協建立對話關係30周年紀念峰會22日以視訊方式舉行，菲總統杜特蒂在會上譴責上周補給船遭中海警船以水砲攻擊的行為。新華社

罕見強硬…中砲襲菲船 杜特蒂中國東協峰會上公開譴責

2021-11-22 06:54
派瑞當時發覺乘客的言行「相當可疑」，隨後找到機會下車並將炸彈客反鎖在車內，炸彈引爆後炸彈客當場身亡，而派瑞也受到波及。（取材自推特）

英國殤日恐攻 計程車司機察覺 將炸彈客鎖車內「自爆」

2021-11-16 02:30
美國情報機構今年春天發現，中國正在阿聯境內的哈里發港（如圖）境內秘密興建軍事基地。(路透)

中國在阿聯偷建軍事基地 美國發現後介入叫停

2021-11-19 22:50
英國利物浦汽車爆炸已定調為恐怖攻擊，圖為現場拿著散彈槍的警方。（美聯社）

利物浦爆炸定調恐攻 計程車司機英勇將炸彈客反鎖車內

2021-11-15 10:55

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭