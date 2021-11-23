南韓前總統全斗煥血腥鎮壓「是否國葬」朝野有歧見

全斗煥1996年出庭應訊。(美聯社)

南韓 國際廣播電台23日報導：在南韓前總統全斗煥去世後，朝野對此發表了各自的立場。共同民主黨 總統候選人李在明對全斗煥拒絕承認自己的過錯感到遺憾。他表示，不會參加全斗煥的弔唁活動。該黨國會發言人曹五燮以個人意見為前提表示，對全斗煥沒有反省而死亡感到憤慨，不應為全斗煥舉行國葬。

在國民力量黨總統候選人尹錫悅尚未發表立場之前，該黨國會代表金起炫說，作為受到國民譴責的事件的主謀，全斗煥負有重大責任。不過從人性角度來說，他對全斗煥去世表示惋惜。

正義黨總統候選人沈相奵表示，全斗煥到最後都沒有透露事件的真相，也沒有進行道歉，沒有反思的死亡也是有罪的。如果正視歷史的話，就不能談及國葬的問題。

全斗煥的遺體23日從家裡被運出。(路透)

韓民主團體: 全斗煥雖死 歷史責任追究到底

五月團體表示，全斗煥死亡並不能掩蓋血腥鎮壓5.18民主化運動的真相。5.18民主有功者遺屬會、民主化運動負傷者會、拘捕負傷者會等五月團體以及5.18紀念財團召開緊急記者會，稱屠殺者全斗煥沒有在其生前得到歷史性審判，作為罪人死亡。

蹂躪南韓憲政史、屠殺無辜民眾的全斗煥應承擔沉重的法律責任，人們期待全斗煥獲得歷史性審判，但這一期待因其死亡而無法實現。上述團體表示，一定要追究五月屠殺主犯的責任，徹底調查全斗煥的犯罪行為，樹立歷史正義。

全斗煥生於1931年1月23日，曾於1980年至1988年間任南韓第11、第12屆總統。1996年，全斗煥因涉嫌軍事叛亂罪等遭起訴，一審時被判處死刑，後來減刑為無期徒刑。1997年12月，全斗煥得到候任總統金大中的特赦，並於1998年初獲釋。