南韓前總統全斗煥血腥鎮壓「是否國葬」朝野有歧見
南韓國際廣播電台23日報導：在南韓前總統全斗煥去世後，朝野對此發表了各自的立場。共同民主黨總統候選人李在明對全斗煥拒絕承認自己的過錯感到遺憾。他表示，不會參加全斗煥的弔唁活動。該黨國會發言人曹五燮以個人意見為前提表示，對全斗煥沒有反省而死亡感到憤慨，不應為全斗煥舉行國葬。
在國民力量黨總統候選人尹錫悅尚未發表立場之前，該黨國會代表金起炫說，作為受到國民譴責的事件的主謀，全斗煥負有重大責任。不過從人性角度來說，他對全斗煥去世表示惋惜。
正義黨總統候選人沈相奵表示，全斗煥到最後都沒有透露事件的真相，也沒有進行道歉，沒有反思的死亡也是有罪的。如果正視歷史的話，就不能談及國葬的問題。
韓民主團體: 全斗煥雖死 歷史責任追究到底
五月團體表示，全斗煥死亡並不能掩蓋血腥鎮壓5.18民主化運動的真相。5.18民主有功者遺屬會、民主化運動負傷者會、拘捕負傷者會等五月團體以及5.18紀念財團召開緊急記者會，稱屠殺者全斗煥沒有在其生前得到歷史性審判，作為罪人死亡。
蹂躪南韓憲政史、屠殺無辜民眾的全斗煥應承擔沉重的法律責任，人們期待全斗煥獲得歷史性審判，但這一期待因其死亡而無法實現。上述團體表示，一定要追究五月屠殺主犯的責任，徹底調查全斗煥的犯罪行為，樹立歷史正義。
全斗煥生於1931年1月23日，曾於1980年至1988年間任南韓第11、第12屆總統。1996年，全斗煥因涉嫌軍事叛亂罪等遭起訴，一審時被判處死刑，後來減刑為無期徒刑。1997年12月，全斗煥得到候任總統金大中的特赦，並於1998年初獲釋。
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