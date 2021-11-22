國際刑警組織大會選舉 中國與阿聯人選惹議

國際刑警組織（Interpol）本周即將於伊斯坦堡選出新領導人，維權團體與西方國家議員警告，國際刑警組織的強大全球警力網絡，可能受到極權國家控制。美聯社

國際刑警組織（Interpol）本周即將於伊斯坦堡選出新領導人，維權團體與西方國家議員警告，國際刑警組織的強大全球警力網絡，可能受到極權國家控制。

美聯社報導，國際刑警組織大會23日在土耳其召開，中國 和阿拉伯聯合大公國等國家代表，都將競爭國際刑警組織主席等最高職位。

儘管國際刑警組織聲稱拒絕被政治利用，批評者表示，如果這些國家推出的代表贏得選舉，國際刑警組織的能力將不再被用來追緝毒品走私犯、人口走私犯、戰爭罪嫌犯，或是極端主義嫌疑人，而是會被這些國家用來逮捕流亡異議人士，甚至是國內政治對手。

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當中兩名候選人特別引發批評，其一是要競爭4年主席任期的阿拉伯聯合大公國內政部督察長阿萊希（Ahmed Naser al-Raisi）；另一人是預料將填補執行委員會空缺的中國公安部國際合作局副局長胡彬郴。

投票 預料於25日舉行。國際刑警組織的主席與執委會負責制定政策與方向，同時是秘書長的上級。秘書長負責日常事務與公關，目前由德國籍的史托克（Juergen Stock）擔任。

阿萊希被控虐待嫌疑人，在5個國家面臨刑事指控，包括國際刑警組織總部所在地法國，以及這次投票進行的地點土耳其。

胡彬郴則是有中國政府支持。中共涉嫌利用國際刑警組織追緝流亡異議人士，並讓公民消失。

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讓胡彬郴擔任執委可能充滿危險，甚至他本人也會處於險境。畢竟在2016年當選國際刑警組織主席的孟宏偉於2018年自法國總部返回中國後失聯。他因為涉嫌受賄被判處13年刑期，目前正在服刑。

孟宏偉的妻子高歌和孩子目前居住在法國，受警方保護。她日前接受美聯社專訪時表示，這些指控是基於政治動機捏造的，她的丈夫遭整肅，因為他一直利用其職位來推動變革。