加拿大西部豪雨成災 車輛受困靠直升機救援

加拿大卑詩省城鎮阿加西茲附近的7號公路，15日發生泥流災情。圖為搜救人員協助民眾疏散。（美聯社）

不間斷的雨勢今天在加拿大 太平洋沿岸造成災情，各主要道路上盡是泥巴、岩石、碎片，當地一個城鎮因此撤離民眾，車輛也因此受困。

法新社引述加媒報導，卑詩省城鎮阿加西茲（Agassiz）附近的7號公路（Highway 7）有兩處遭泥流影響，導致兩處泥流之間的約275人整晚受困車內。

距離加國西部海岸約300公里的城鎮麥里特（Merritt），在洪水 破壞了當地的污水處理廠，並沖毀兩座橋梁後，官員下令疏散當地7000名居民，當地也設了路障，禁止車輛進入。

卑詩省公共安全廳廳長法恩沃斯（Mike Farnworth）表示，他們已派出搜救隊，幫助數小時來無水無糧受困車內的民眾脫困，並說受困汽車數量在80到100輛之間。

他說，直升機已經在阿加西茲和荷普（Hope）附近救出許多受泥流影響的民眾，預期再幾小時即可救出所有的人。

卑詩省緊急衛生部門表示，阿加西茲山崩中受到輕傷的9名傷患已於晚間送至醫院。

當局也設立了緊急收容中心來安置流離失所的居民。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在社群媒體 推特（Twitter）訊息中，向卑詩省民眾喊話，要他們「注意安全」。

他說：「我們已經準備好提供所有必要資源，協助你們處理、善後這場洪災和極端氣候。」