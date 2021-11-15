歐洲疫情升溫 比利時擬強制遠距辦公

歐洲正面臨第4波飆升的COVID-19疫情，繼荷蘭及奧地利為遏止病毒傳播啟動限制性防疫 新規後，比利時本週也將討論是否採取包括強制遠程辦公、關閉夜生活場所等措施。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）近日將比利時、荷蘭、捷克及希臘等10國列為非常高度關注國家。其中荷蘭自11月13日起實施為期3週的局部封城。奧地利今天起更進一步對未施打疫苗 民眾實施10天居家管制，違者可處500歐元（約570美元）罰款。

據比利時國家衛生研究院（Sciensano）統計，自11月3日至9日一週，比國平均每天新增1萬81人確診COVID-19，較前一週快速增加約40%。為遏止病毒傳播比國也將跟進其它國家緊縮防疫措施。

根據比利時晚訊報（Le Soir）今天報導，比利時專家已完成報告，建議政府實施包括強制遠距辦公、關閉夜生活場所、暫停在室內出席具有高風險的活動以及將強制戴口罩的年齡自12歲下修至9歲孩童等。

值得注意的是比利時衛生部長范登布羅克（Frank Vandenbroucke）近日警告目前在重症加護病房COVID-19患者已經突破500人，占全國的總容量25%，醫療系統壓力正在加大，因此比利時也已經開始討論是否要強制接種疫苗。

根據布魯塞爾時報（Brussels Times）今天報導，比利時瓦隆區政府表示，當前醫院床位被COVID-19患者使用，如果人數繼續增加，延誤其它民眾治療機會，那麼應該採取進一步行動，朝支持強制接種疫苗方向。

瓦隆區政府表示，另一方面比利時現在每週用於Covid-19檢測 的費用約2500萬歐元，接種疫苗的成本遠低於檢測。