我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情漸退跳槽加薪 美辭職人數連兩月創新高

研究：因特定基因 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

德研究：中國和歐洲電動車蓬勃 創新力特斯拉居首

中央社柏林13日專電
德國智庫研究指出，中國和歐洲是世界上電動車發展最蓬勃的地區。圖為特斯拉。(美聯社)
德國智庫研究指出，中國和歐洲是世界上電動車發展最蓬勃的地區。圖為特斯拉。(美聯社)

德國智庫研究指出，中國和歐洲是世界上電動車發展最蓬勃的地區，歐洲近半民眾考慮買電動車，比較各品牌創新能力則以特斯拉居首。

德國智庫「汽車管理中心」（Center of Automotive Management）與民調機構「輿觀」（YouGov）11日公布「2021年電動車市場與創新報告」，指出中國與歐洲的電動車市場發展蓬勃，前者到今年9月止一共賣出207萬輛，歐洲158萬輛，相較之下美國只有43萬輛。

德國是歐洲最大的電動車市場，今年前3季一共賣出50萬輛，相當於英國、法國和義大利的總和。在德國，賣的最好的純電動車品牌是福斯（VW），其次是特斯拉（Tesla）、現代（Hyundai）和雷諾（Renault）。

比較歐洲、美國和中國的電動車市場還可發現，美國和中國的消費者愛買純電動車，油電混合動力車在歐洲相對流行，占電動車掛牌量的一半。在德國，BMW、福斯和奧迪（Audi）是油電混合動力車銷售排名前3的品牌。

此外，調查顯示，歐洲主要國家有43%的民眾考慮買電動車，動機主要是環保和保養費用低，不願買的理由是電動車售價太貴、充電站不足以及充電時間太久。

報告還根據續航力、能耗和充電效率，評比各電動車品牌的創新能力，其中排名第一的是美國電動車先驅特斯拉，分數遙遙領先同業，其次才是中國的比亞迪（BYD）、德國福斯汽車集團（Volkswagen）旗下的保時捷（Porsche）、奧迪（Audi）及BMW。

電動車 德國 中國

上一則

英相強生被昔日親信爆料 在首相府新設秘密通道

延伸閱讀

Rivian盛大IPO 馬斯克酸能實現量產和正現金流才是本事

Rivian盛大IPO 馬斯克酸能實現量產和正現金流才是本事
財經簡訊

財經簡訊
特斯拉5位共同創辦人 為什麼只有2人發大財？

特斯拉5位共同創辦人 為什麼只有2人發大財？
特斯拉上海工廠 拚100%本土化

特斯拉上海工廠 拚100%本土化

熱門新聞

梅根老是被皇室支持者抹成「破壞和諧的禍首」。（路透資料照片）

哈利、梅根意外幫大忙？女王、查理、威廉關係拉近

2021-11-09 08:18
俄羅斯聯邦自然資源監督局局長拉迪奧諾娃10日表示，中國公民正進入俄羅斯，採摘罕見植物後跨過邊境出口回國，造成威脅俄國生物多樣性跟可能令頻危植物群滅絕的環境問題。資料畫面。路透/TASS

「中國大哥」狂掃一切 俄官員批中民眾危害自然資源

2021-11-11 05:29
德國畫報日前爆料，泰國國王瓦吉拉隆功闊別巴伐利亞阿爾卑斯山脈的「第二故鄉」一年多後，日前已搭機飛返德國，並有250名隨從與30隻貴賓狗伴駕。(Getty Images)

泰王大陣仗「返德國」250人、30隻貴賓狗護駕

2021-11-12 03:06
塞爾維亞中部一座中資煉鋼廠數百公尺以外，一處村莊被厚厚的紅色粉塵覆蓋；不到10年間，當地人罹癌率翻了4倍。路透

中資煉鋼廠殘害塞爾維亞小鎮 罹癌率翻4倍

2021-11-09 09:37
澳洲前總理基廷10日警告坎培拉，不要捲入關於台灣的軍事衝突，並稱台灣的命運「不是澳洲的重要利益」，並淡化中國武統的前景。路透/AAP

很重要所以說兩次 澳洲前總理：台灣不是澳洲重要利益

2021-11-10 06:56
金正恩稱自己的心情如履薄冰，指示必須確保每一粒糧食。（美聯社）

窮到連鈔票都印不出來 北韓發行「錢票」應急

2021-11-10 04:05

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉
新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡
專挑老人騙錢騙感情 德州夫妻得手300萬 遭判刑388年

專挑老人騙錢騙感情 德州夫妻得手300萬 遭判刑388年