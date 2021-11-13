德研究：中國和歐洲電動車蓬勃 創新力特斯拉居首

德國智庫研究指出，中國和歐洲是世界上電動車發展最蓬勃的地區。圖為特斯拉。(美聯社)

德國 智庫研究指出，中國 和歐洲是世界上電動車 發展最蓬勃的地區，歐洲近半民眾考慮買電動車，比較各品牌創新能力則以特斯拉居首。

德國智庫「汽車管理中心」（Center of Automotive Management）與民調機構「輿觀」（YouGov）11日公布「2021年電動車市場與創新報告」，指出中國與歐洲的電動車市場發展蓬勃，前者到今年9月止一共賣出207萬輛，歐洲158萬輛，相較之下美國只有43萬輛。

德國是歐洲最大的電動車市場，今年前3季一共賣出50萬輛，相當於英國、法國和義大利的總和。在德國，賣的最好的純電動車品牌是福斯（VW），其次是特斯拉（Tesla）、現代（Hyundai）和雷諾（Renault）。

比較歐洲、美國和中國的電動車市場還可發現，美國和中國的消費者愛買純電動車，油電混合動力車在歐洲相對流行，占電動車掛牌量的一半。在德國，BMW、福斯和奧迪（Audi）是油電混合動力車銷售排名前3的品牌。

此外，調查顯示，歐洲主要國家有43%的民眾考慮買電動車，動機主要是環保和保養費用低，不願買的理由是電動車售價太貴、充電站不足以及充電時間太久。

報告還根據續航力、能耗和充電效率，評比各電動車品牌的創新能力，其中排名第一的是美國電動車先驅特斯拉，分數遙遙領先同業，其次才是中國的比亞迪（BYD）、德國福斯汽車集團（Volkswagen）旗下的保時捷（Porsche）、奧迪（Audi）及BMW。