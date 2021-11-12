義國博物館不甩中國施壓 照常展出「習近平獵殺維尼」

巴丟草個展的其中一幅作品為習近平獵殺小熊維尼。(取材自推特)

旅居澳洲的中國 異議藝術家巴丟草（Badiucao）目前在義大利 布雷西亞市舉辦畫展，由於展出作品涉及嘲諷中國國家主席習近平及中國政府等一系列畫作，引來中國駐義大利使館不滿，並去信要求取消展覽，但遭到雷西亞市當局拒絕，畫展照計畫於當地時間13日登場。

這場名為「中國（不）近了」（China is (not) near）的展覽，將於11月13日至明年2月13日在義大利北部城市布雷西亞的一家博物館 舉辦，畫作包括「習近平獵殺小熊維尼」等一系列批評中國時政的作品，而這場展覽也將是巴丟草首場國際個展。

據當地媒體報導，中國駐羅馬大使館先前去信給雷西亞市長，稱巴丟草的作品「充滿反中國謊言」，並稱作品「扭曲事實、散播假訊息」，會誤導義大利大眾，並「損害中國與義大利的友好關係」。

對此，巴丟草在展覽開幕前向美國有線電視新聞網（CNN）表示，「現在幾乎不可能不冒犯到中國政府，一切都很敏感，一切都有問題。」

布雷西亞副市長卡斯提萊蒂（Laura Castelletti）表示，「我不得不說，我把這封信讀了兩遍，這讓我很驚訝」，稱中方的舉動「侵犯了一個城市的藝術和文化決策」，強調「取消展覽的要求只會引來更多關注」。

布雷西亞博物館基金會主席巴左利（Francesca Bazoli）也表示，繼續舉辦展覽攸關於「藝術表達自由」。