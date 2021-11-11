梅克爾前外交顧問：北京不應對侵台抱有幻想

中國 解放軍機頻繁擾台，讓世界各國憂心台灣海峽局勢。曾長期擔任德國 總理梅克爾（Angela Merkel）外交顧問的霍伊斯根（Christoph Heusgen）警告，北京 不應對入侵台灣抱有幻想，呼籲歐盟考慮對中國可能的制裁措施。

霍伊斯根2005年起擔任總理梅克爾的外交顧問，任職12年後轉任德國常駐聯合國代表，今年6月卸任，可說是德國近年最有影響力的外交官。德國2019、2020年出任聯合國安全理事會非常任理事國期間，他曾多次批評中國人權，造成北京不快。

霍伊斯根接受「時代週報」（Die Zeit）訪問時表示，鑑於德國歷史，他有責任在聯合國捍衛國際法，德國相信人權的普世性，1948年通過的「世界人權宣言」適用全部國家；但中國關心的是主權，指人權是西方價值，拒絕外國干涉內部事務，雙方對國際法的詮釋有根本差異。

今年5月，聯合國舉辦新疆會議，霍伊斯根呼籲中國拆掉拘禁新疆維吾爾人的營地，批評中國「如果沒什麼好隱瞞的，何不乾脆讓聯合國人權專員不受限制訪問」。

霍伊斯根說，這次發言後，很多人向他道謝，說他說得對，但他們不敢這樣說，「許多國家不敢槓上中國或俄羅斯，我們敢」。他說，唯有像德國這樣比較大的國家幫忙掩護，小國批評中國時才敢具名，例如去年10月他領銜39國譴責新疆的人權問題，「完全出乎北京意料」。

霍伊斯根外交生涯與北京交手經驗豐富，他認為中華人民共和國主席習近平2013年掌權是一大轉折，中國從此變得更有自信、好鬥、民族主義也更高漲，自認與美國平起平坐，有朝一日將成為世界超級強權。

他說，在這個以習近平為核心的全面監控國家，中國外交人員為了對習和共產黨表示忠誠，自認有必要特別強硬；不過，習近平最近似乎轉向，要外交人員友善一點，「他們顯然已感受到逆風」。

至於德國業界因商業利益不敢批評中國的問題，霍伊斯根表示現在恐懼已經少很多，甚至出現警告過度依賴中國的聲音。他認為，依賴中國市場長期來看有風險，建議德國企業分散市場，「減少依賴，以免容易被勒索」。

霍伊斯根對中國擴張軍力感到不安，尤其對最近台海局勢緊張感到「高度憂心」。他說，不排除習近平在內政遇到壓力時打民族主義牌，一如俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2014年下令併吞克里米亞半島，「獨裁領導者喜歡用民族主義來轉移壓力」。

他說，北京不應該對入侵台灣的結果抱有幻想，呼籲歐洲聯盟（EU）內部先協調好對中國可能的制裁措施，思考是否願意承擔制裁的後果，「北京應該知道，這可不像接管香港那樣只付出一點代價」。