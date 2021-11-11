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日美空軍沖繩外海聯合訓練 日媒研判牽制中國

中央社東京11日綜合外電報導

日本航空自衛隊今天公布，9日跟美國空軍進行聯合搜索救難訓練。日媒報導，聯合訓練與日美高層官員視察同時舉行，研判意圖對主張擁有釣魚台列嶼主權的中國進行強烈牽制。

日本共同社報導，航空自衛隊今天表示，9日在日本沖繩縣宮古島、石垣島北方海空域，跟美國空軍特戰運輸機MC-130J及魚鷹運輸機（CV-22 Osprey），進行聯合搜索救難訓練。

報導指出，航空自衛隊宣布在被認為算是釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊範圍實施訓練，可以說相當罕見。這次訓練有可能是想定往釣魚台列嶼投放部隊。

日本防衛省也公布統合幕僚長（相當於參謀總長）山崎幸二與美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino），在11月8日到9日前往日本領土最西端的與那國島陸上自衛隊駐屯地等西南群島訪問，兩人還從與那國島西部的西埼燈塔遠眺東海。

報導指出，日美聯合訓練與雙方高層官員視察同時舉行，研判是意圖對主張擁有釣魚台列嶼主權的中國進行強烈牽制。

根據航空自衛隊新聞稿，航空自衛隊派出航空救難團的U-125A救難搜索機及UH-60J黑鷹直升機各一架；美軍出動CV-22及MC-130J各一架。

新聞稿表示，這次聯合訓練目的是為了提升航空自衛隊的戰術技能，及日美聯合因應能力。

另外，日本防衛大臣岸信夫今天在防衛省與阿基里諾會談時說，「（例如）中國單方面改變現狀的嘗試及北韓發射飛彈等，讓我國所處的安全保障環境更加嚴峻」，呼籲加強日美同盟的嚇阻力，並為維持「自由開放的印度太平洋」展開合作。

釣魚台 日本 美國

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