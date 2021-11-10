我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／通膨來臨 拜登束手無策？國際營救記者張展

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

歐盟法院駁回Google上訴 28億美元罰款照罰

編譯王巧文／綜合外電
歐盟普通法院認定Google利用在廣告優勢上迴避競爭，支持歐盟執委會對Google違反反托辣斯法的裁決，駁回Google的上訴。 路透
歐盟普通法院認定Google利用在廣告優勢上迴避競爭，支持歐盟執委會對Google違反反托辣斯法的裁決，駁回Google的上訴。 路透

歐盟普通法院10日裁定，維持歐盟執委會對Google違反反托辣斯法的裁決不變，駁回Google的上訴，寫下歐盟反壟斷政策的里程碑時刻。歐盟正致力影響科技巨頭阻礙市場競爭的商業模式。

財經媒體CNBC報導，歐盟執委會於2017年表示，Google濫用搜尋引擎市場的壟斷地位，引導消費者使用自家網購服務，因此以違反反托辣斯規定為由，向其開罰24.2億歐元（28億美元），刷新歷來對單一企業的最高反托辣斯罰金。對此，Google向歐盟第二高等法院提出上訴，本案在10日遭法院駁回。

歐盟普通法院發布的新聞稿中，不僅認定Google利用在廣告的優勢迴避競爭，違反反托辣斯行為屬實，還確認了這家搜索引擎巨人須支付28億美元天價罰款。

Google若不服這項裁定，仍可以向歐盟最高法院提出抗告。歐盟執委會和Google都尚未對此發表評論。

歐盟內部正在討論如何加強其反壟斷規則，以確保27個成員國享有更公平競爭的市場環境。

律師事務所Clifford Chance的反托辣斯律師Thomas Vinje在9日表示，普通法院的裁決「為數位市場法案（DMA）帶來順風」。

數位市場法案是歐盟力推的數項大型法案之一，若此案通過批准，將有助解決壟斷歐洲市場的任何反競爭行為，並可能導致科技大咖改變部分商業模式。

歐盟 Google

上一則

沖繩外海規模6.6淺層強震 無海嘯威脅

下一則

COP26協議草案出爐 籲各國明年底前提高減排目標

延伸閱讀

波蘭邊境布兵1.2萬 嚴防「白俄軍逼難民越境」

波蘭邊境布兵1.2萬 嚴防「白俄軍逼難民越境」

基礎建設法案過關傳利多 4支低調股被看好

基礎建設法案過關傳利多 4支低調股被看好
口罩含二氧化鈦恐致癌？歐盟：沒證據顯示有害健康

口罩含二氧化鈦恐致癌？歐盟：沒證據顯示有害健康
放任中東非法移民前進波蘭 歐盟警告白俄羅斯停手

放任中東非法移民前進波蘭 歐盟警告白俄羅斯停手

熱門新聞

愛達荷州首府波夕市一家醫院的重症監護室，醫護人員在照顧病人。(美聯社)

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

2021-11-03 14:06
坎昆凱悅茲瓦飯店發生槍擊事件，民眾聚集在大廳。(路透)

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2021-11-04 21:35
英國牛津大學發現，60%的南亞裔及15%的歐洲血統者帶有LZTFL1高風險基因，會使染上COVID-19的肺部衰竭和死亡風險增加一倍。圖為5月印度疫情嚴峻。(美聯社)

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

2021-11-05 13:26
33歲的斯諾克斯與丈夫詹森2日來到比利時盧森堡省的納德林附近踏青，不料途中斯諾克斯失足從100英尺高的懸崖掉落身亡（非事發照片）。（取材自Instagram）

夫妻開心出遊變調 妻子懸崖邊自拍「下一秒墜落慘死」

2021-11-03 23:18
梅根老是被皇室支持者抹成「破壞和諧的禍首」。（路透資料照片）

哈利、梅根意外幫大忙？女王、查理、威廉關係拉近

2021-11-09 08:18
塞爾維亞中部一座中資煉鋼廠數百公尺以外，一處村莊被厚厚的紅色粉塵覆蓋；不到10年間，當地人罹癌率翻了4倍。路透

中資煉鋼廠殘害塞爾維亞小鎮 罹癌率翻4倍

2021-11-09 09:37

超人氣

更多 >
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
獨家／鄭姓中國留學生 芝加哥大學校園遭搶劫槍殺

獨家／鄭姓中國留學生 芝加哥大學校園遭搶劫槍殺
席琳狄翁驚傳病重「全身癱瘓無法下床」 親姊回應了…

席琳狄翁驚傳病重「全身癱瘓無法下床」 親姊回應了…
扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸
加州占全美最貴房市的70% 洛縣21個郵區排名全美前100

加州占全美最貴房市的70% 洛縣21個郵區排名全美前100