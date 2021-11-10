歐盟法院駁回Google上訴 28億美元罰款照罰

歐盟普通法院認定Google利用在廣告優勢上迴避競爭，支持歐盟執委會對Google違反反托辣斯法的裁決，駁回Google的上訴。 路透

歐盟 普通法院10日裁定，維持歐盟執委會對Google 違反反托辣斯法的裁決不變，駁回Google的上訴，寫下歐盟反壟斷政策的里程碑時刻。歐盟正致力影響科技巨頭阻礙市場競爭的商業模式。

財經媒體CNBC報導，歐盟執委會於2017年表示，Google濫用搜尋引擎市場的壟斷地位，引導消費者使用自家網購服務，因此以違反反托辣斯規定為由，向其開罰24.2億歐元（28億美元），刷新歷來對單一企業的最高反托辣斯罰金。對此，Google向歐盟第二高等法院提出上訴，本案在10日遭法院駁回。

歐盟普通法院發布的新聞稿中，不僅認定Google利用在廣告的優勢迴避競爭，違反反托辣斯行為屬實，還確認了這家搜索引擎巨人須支付28億美元天價罰款。

Google若不服這項裁定，仍可以向歐盟最高法院提出抗告。歐盟執委會和Google都尚未對此發表評論。

歐盟內部正在討論如何加強其反壟斷規則，以確保27個成員國享有更公平競爭的市場環境。

律師事務所Clifford Chance的反托辣斯律師Thomas Vinje在9日表示，普通法院的裁決「為數位市場法案（DMA）帶來順風」。

數位市場法案是歐盟力推的數項大型法案之一，若此案通過批准，將有助解決壟斷歐洲市場的任何反競爭行為，並可能導致科技大咖改變部分商業模式。