印度歡慶排燈節 空汙值破表 新德里連4天被毒霧霾籠罩

有毒空氣籠罩印度首都圈。（歐新社）

印度 最近因為「排燈節」（ Diwali）慶典，各地大量點燃油燈和放鞭炮，導致首都新德里連續四天被有毒氣體和霧霾籠罩，成為全球空汙最嚴重的城市。

根據監測全球空汙的網站IQAir數據，印度當地時間8日上午9時半，新德里的空氣品質指數 （AQI）為451。空氣品質指數值超過300代表有害的空氣品質，低於50代表空氣品質良好。由於印度正逢重要慶典，當地民眾大肆狂歡慶祝，無視煙火禁令，加上農民開始焚燒作物殘梗，空氣品質指數持續飆升，新德里部分地區的AQI甚至高達627。

印度總理莫迪上周在蘇格蘭正在舉行的COP26聯合國氣候峰會 上，首次提出印度的零碳排放目標，設定在2070年達成，讓外界大感驚訝。

莫迪還承諾到2030年底，印度低碳排放發電量要從4500億瓦提高至5000億瓦，並且承諾全國半數電力都來自再生能源。並將印度2030年碳排放強度（即國內生產毛額（GDP）的每單位二氧化碳排放量）減少目標從35%提高至45%。

新德里每年冬季都會因為農民焚燒作物殘梗、以及過度仰賴占印度能源需求四分之三的化石燃料而遭受嚴重的空氣汙染。IQAir的數據顯示，去年全球空汙最嚴重的10個城市中，有9個是印度城市。

根據總部設在英國的非營利組織潔淨空氣基金會（Clean Air Fund）與印度工業總會，印度每年因空汙產生的經濟損失高達950億美元，或占其GDP的3%。