劍指中國 日本首設人權輔佐官

前防衛大臣中谷元資料照。(Getty Images)

日本首相岸田文雄 為因應中國等人權問題，新設專職人權議題的首相輔佐官，首任將由前防衛大臣中谷元出任。岸田8日向中谷傳達此事，並指示與美國 等國合作因應國際人權議題。

岸田9月在競選自民黨總裁時就提出政見，要新設專責人權問題的首相輔佐官，以跨部會因應大陸侵害人權等問題。

日本放送協會（NHK）報導，岸田8日在首相官邸與中谷討論他的新職，指示中谷要與外務大臣與經濟產業大臣緊密合作，並與美國等同盟國攜手因應國際人權議題，敦促民間企業也致力於人權。

中谷今年64歲，曾是陸上自衛隊自衛官，以二等陸衛（中尉）退伍後從政，是高知1區選出的眾議員，1990年首度當選，至今共當選11屆。

中谷歷任防衛大臣、自民黨安全保障調查會長等職，現於眾議院中擔任與新疆維吾爾 自治區人權問題相關的跨黨派議員聯盟共同會長。

報導指出，岸田起用中谷擔任人權輔佐官，是展現出關注人權問題的積極態度。

中谷會後受訪表示，他身為議員時已致力於人權問題，將活用這些經驗盡力對首相提出適當建言。

內閣官房副長官磯崎仁彥在記者會上說，岸田文雄在競選自民黨總裁時就表示，要以堅毅態度因應台灣海峽安定、香港民主及維吾爾人權問題等，並基於美日同盟基礎，守護民主、法治與人權等普世價值，對維持國際秩序安定有所貢獻。