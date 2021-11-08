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劍指中國 日本首設人權輔佐官

國際組／綜合報導
前防衛大臣中谷元資料照。(Getty Images)
前防衛大臣中谷元資料照。(Getty Images)

日本首相岸田文雄為因應中國等人權問題，新設專職人權議題的首相輔佐官，首任將由前防衛大臣中谷元出任。岸田8日向中谷傳達此事，並指示與美國等國合作因應國際人權議題。

岸田9月在競選自民黨總裁時就提出政見，要新設專責人權問題的首相輔佐官，以跨部會因應大陸侵害人權等問題。

日本放送協會（NHK）報導，岸田8日在首相官邸與中谷討論他的新職，指示中谷要與外務大臣與經濟產業大臣緊密合作，並與美國等同盟國攜手因應國際人權議題，敦促民間企業也致力於人權。

中谷今年64歲，曾是陸上自衛隊自衛官，以二等陸衛（中尉）退伍後從政，是高知1區選出的眾議員，1990年首度當選，至今共當選11屆。

中谷歷任防衛大臣、自民黨安全保障調查會長等職，現於眾議院中擔任與新疆維吾爾自治區人權問題相關的跨黨派議員聯盟共同會長。

報導指出，岸田起用中谷擔任人權輔佐官，是展現出關注人權問題的積極態度。

中谷會後受訪表示，他身為議員時已致力於人權問題，將活用這些經驗盡力對首相提出適當建言。

內閣官房副長官磯崎仁彥在記者會上說，岸田文雄在競選自民黨總裁時就表示，要以堅毅態度因應台灣海峽安定、香港民主及維吾爾人權問題等，並基於美日同盟基礎，守護民主、法治與人權等普世價值，對維持國際秩序安定有所貢獻。

美國 岸田文雄 維吾爾

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