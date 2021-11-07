危機意識不夠？10國調查：多數民眾不願改善氣候變遷

一項國際調查發現「公民對氣候危機感到震驚」，不過大多數人仍認為他們為保護地球所做的已經比其他人都多，而且很少有人願意對生活方式做出重大改變。（路透）

一項國際調查發現「公民對氣候危機感到震驚」，不過大多數人仍認為他們為保護地球所做的已經比其他人都多，而且很少有人願意對生活方式做出重大改變。

「衛報」報導，這項對包括美國 、英國、法國和德國 在內10個國家進行的調查表明「大眾對氣候危機重要性的意識尚未與相應的行動意願相結合」。

調查發現62%的受訪者認為氣候危機是世界目前面臨的主要環境挑戰，高於空氣污染的39%、廢棄物影響的38%和新型疾病的36%，但當被要求將他們的個人行為與政府、企業和媒體等其他人的行為進行比較時，人們通常認為自己比任何其他人「更致力於環境」。此外，約有36%的人認為自己「高度致力於保護地球」，而分別只有21%和19%的人認為媒體和地方政府做到這點，國家政府的17%和大公司的13%則更低。

受訪者也對自己做更多事情持保留態度、理由也相當多，76%的人表示他們會接受更嚴格的環境規則和法規，但近一半、46%的人認為他們「沒有真正需要改變個人習慣」，只有51%的人表示他們肯定會採取行動、14%的人表示他們絕對不會。不願意為地球做更多事情的最常見原因是「我為自己目前所做的事情感到自豪」、「專家之間沒有就最佳解決方案達成一致」和「我需要當局提供更多資源和設備」等。

此外，當被問及應優先採取哪些保護地球的行動時，人們更重視已經形成、需較少努力或幾乎不承擔直接責任的改變。例如約57%的人表示減少浪費和增加回收利用「非常重要」，其他被視為應優先實施的措施包括禁止森林砍伐、保護瀕危物種、建造節能建築以及用可再生能源替代化石燃料。

然而，受訪者認為自己生活方式的改變沒有那麼重要，32%的人認為減少能源消耗是優先選項，同時搭乘大眾交通工具以及從根本上改變農業模式也不被認為有效，更只有23%的人認為減少飛機旅行和對不遵守環境規範的產品收取更多費用對保護地球很重要，同時禁止使用化石燃料汽車 、減少肉類消費和國際貿易不被視為優先需改變的習慣。

研究稱「不可否認、公民對地球的狀況感到擔憂，但他們對保護地球的承諾水平仍令人懷疑，與其將擔憂轉化為改變生活習慣的更大意願，公民的擔憂尤其集中在他們對政府的負面評估上」。