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東京地鐵隨機砍人縱火 24歲嫌犯：想被判死刑

中央社／東京1日電
10月31日在東京地鐵車廂內隨機砍人、縱火的嫌犯服部恭太，被目擊者拍下犯案後坐在車廂內抽菸，等待警察來逮捕。（取材自推特）
10月31日在東京地鐵車廂內隨機砍人、縱火的嫌犯服部恭太，被目擊者拍下犯案後坐在車廂內抽菸，等待警察來逮捕。（取材自推特）

日本東京都昨天晚間在行駛中的電車內發生隨機砍人與縱火案，造成17人輕重傷；犯嫌是24歲的男性服部恭太，被警方以殺人未遂罪嫌逮捕，他供稱是想藉由殺人被判死刑。

日本放送協會（NHK）報導，當地時間10月31日晚間約8時許，行駛在東京都調布市國領站附近的京王線電車的車廂內，服部恭太以刀刃砍傷一名坐在座位上的72歲男性，造成受害人重傷失去意識。

服部隨後在車廂內潑灑打火機用的油並縱火，有16人因火災濃煙嗆傷。

這列京王線電車是特急電車，在本來不停的國領站緊急停車，但因乘客使用緊急手動開啟電車門，使得電車的停車位置與平常的位置差了2、3公尺，沒有對準月台門，反而讓電車門打不開，乘客只能紛紛由窗戶逃離車廂避難。

警方趕至事發現場制伏服部，以涉嫌殺人未遂的罪名將他逮捕。

事發當時在電車內的一名男子告訴日本放送協會（NHK）說：「我最初以為是萬聖節活動。可是當我一看到有人揮舞長刀，我拔腿就跑。我沒受傷實在很幸運。」

服部犯案時穿著綠色襯衫，結領帶，外面穿著藍色西裝外套與大衣，警方趕至現場時要求他丟棄刀刃，他聽話照辦。

搜查相關人士透露，服部面對警詢時說，他想藉由殺人被判死刑，認為殺兩個人以上就會被判死刑，他還有參考8月發生的小田急線電車隨機砍人案。

今年8月小田急線電車行經東京世田谷區時，36歲男子對馬悠介在行進車廂內持刀砍人並潑灑沙拉油企圖縱火，造成10人輕重傷。

東京 縱火 日本

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