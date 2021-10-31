日本投票用鉛筆 這裡還削1萬支給選民 原因竟在選票上

日本眾議院大選31日投票，選舉採用選民自行書寫候選人姓名與政黨名稱的「書寫式投票」，建議用鉛筆則跟選票材質有關。圖為東京選民將選票投入票匭時，手中還拿著投票用的鉛筆。(Getty Images)

日本 一處地方政府為因應今天眾議院 大選投票 防疫所需，預先準備大量鉛筆供選民用後帶回，引發網友討論。日本選舉採用的是「書寫式投票」，而建議用鉛筆則跟選票材質有關。

日本眾議院大選今天舉行投開票，日本政府總務省官網介紹，日本選舉是採用選民自行書寫候選人姓名與政黨名稱的「書寫式投票」。

有趣的是，書寫式投票建議使用可塗改的鉛筆，而不是無法塗改的原子筆等其他筆類，不光是台灣民眾，連日本民眾也很好奇，為什麼建議書寫式投票使用鉛筆來書寫候選人姓名與政黨名稱？

選票是塑膠材質 鉛筆書寫避免暈染

日本河北新報曾訪問仙台市青葉區選舉管理委員會事務局，得到的回答是「並非一定要用投票所準備好的鉛筆，用自己準備的筆也可以」。

不過，仙台市青葉區選舉管理委員會事務局表示，日本選票為了不易被彎折，原料含有塑膠，因此如果用一般的原子筆書寫可能出現暈染難以判別姓名，甚至弄髒他人選票，所以建議民眾使用鉛筆或自動鉛筆書寫。

有關日本選票奇特的材質，哈芬登郵報（HuffPost）日文版網站報導，所謂的「投票用紙」，其實本身並非用木材做成的紙。

日本選票是以獨特方式製造的合成紙，屬於塑膠薄膜的一種，用聚丙烯和肉眼難以看出的細小天然礦物混合製成；由於是日本Yupo公司所製造，這種合成紙也被稱為YUPO。

YUPO本來是為了保護森林資源，使用過去便宜的石油所研發的一般紙張「替代品」。

但後來經過兩次石油危機，當初作為一般紙張替代品的方向也有所轉變；由於YUPO耐水性佳，被廣泛利用於海報或標籤等用途。

作為日本選票的「投票用紙」YUPO，是由選舉機械材料大廠Musashi和Yupo公司聯手開發，一般市面上無法看到這種「紙」。

YUPO就算被刻意折疊，也會因為特殊材質而自然展開，符合快速開票需求，可節省人力與時間提升開票效率。

同名同姓候選人挑戰書寫式投票

使用書寫式投票最常碰到的問題，就是一旦選區出現同名同姓候選人時，可能會出現無法區別的選票。

例如2020年4月舉行的眾議員靜岡縣第4選區補選，出現兩名「田中健」候選人，發音跟漢字也一模一樣。當地選舉管理委員會呼籲選民自行在選票上註明要投幾歲的田中健，但最後仍有3708票只寫上姓名沒寫年齡。

無法區別要投給哪一位田中健的3708張選票，最後依兩人得票比率進行分配，其中一位可拿到約3550票、另一位可拿到約157票。

由於兩名田中健在該次補選都落選，所以同名票的分配並沒有影響最後選舉結果。

削萬支鉛筆引發討論

日本朝日電視台20日報導，「一萬支鉛筆」成為本月20日網路熱門關鍵字，主因是群馬縣太田市政府職員為因應20日開始到30日實施的眾議院大選「事前投票」，總計要削一萬支鉛筆供選民使用，成了網友們討論話題。

群馬縣太田市政府人員表示，4月舉行太田市長選舉時，每一支使用過的鉛筆都要回收消毒，但這樣的做法需要更多人力也耗時，這次為了讓工作人員能集中在工作上，採取讓選民把使用過的鉛筆帶回家的對策。

太田市政府表示，作為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策，決定從這次眾議院大選開始讓選民把鉛筆帶回家，也因此必須準備大量鉛筆。太田市為今天眾議院大選共準備了超過11萬支鉛筆。

不過，也有網友不領情地說，「雖然很高興為我們削了這麼多的鉛筆，但這不是浪費稅金嗎」、「明明用酒精消毒就可以」。