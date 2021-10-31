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日本眾院大選 自民黨席次大減 岸田當務之急挽回民心

編譯李京倫／報導
10月31日公布的出口民調顯示，日本首相岸田文雄領導的執政聯盟確定在眾院維持多數地位，意味岸田能繼續執政。（路透）
10月31日公布的出口民調顯示，日本首相岸田文雄領導的執政聯盟確定在眾院維持多數地位，意味岸田能繼續執政。（路透）

日本眾院大選10月31日投開票，共同社出口民調及選情分析顯示，日本首相岸田文雄領導的自民黨與公明黨執政聯盟確定在眾院維持多數地位，意味岸田能繼續執政，但自民黨席次將大減，所以很難說岸田的防疫、經濟和國安政策獲得選民強力支持。

岸田說，執政聯盟勝選，意味選民認可他的施政。至於自民黨席次大減，他接受電視節目訪問時說，他會「分析結果並實實在在接受」。他還說，希望盡快訪美，與美國總統拜登會談。

NHK預測自民黨加上公明黨可望獲得239席到288席，超過岸田設定的233席過半數目標，將可繼續執政。

自民黨這次可望獲得212席到253席，比選前的276席減少，能否單獨過半並不確定。公明黨這次可望獲得27席到35席。兩黨總席次將超過半數、233席，比選前的305席少。

美國天普大學亞洲研究助理教授庫切克告訴法新社：「如果岸田讓自民黨失去很多席次，他的黨內對手就會開始蠢蠢欲動，心想『也許岸田只會在任一年』。」

岸田選前承諾實現經濟成長，並將財富重新分配給中產階級。他還承諾取得更多病床，為可能的第6波新冠疫情做準備，並將在今年底前提出振興經濟方案，幫助受疫情重創的個人與企業。

共同社報導，前任首相菅義偉被認為在防疫方面獨斷獨行，而且在疫情高峰之際不顧輿論反對，堅持舉辦東京奧運，削弱自民黨的支持度，岸田當務之急是挽回民心。岸田多次強調，決心聽取民意，並改善前首相安倍晉三與菅義偉合計9年執政期間加劇的貪腐、官僚文化和壓制異議問題。

眾議院席次總計465席，分為單一選區289席及比例代表176席；取得過半數席次政黨將可執政。

至於在野黨部分，最大在野黨立憲民主黨可望拿下99席到141席，有機會比選前的109席增加。日本維新會可望獲得34席到47席，較選前的10席大幅成長。

疫情 日本 東京奧運

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