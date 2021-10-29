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多繳錢讓我財務困難 英公爵千金超速跟法官哭窮

編譯周辰陽／即時報導
英國《標準晚報》與每日郵報28日報導，拉特蘭公爵的社交名媛女兒愛麗莎(左)收到超速罰單後，竟以「財務困難」為由，向法院請求特殊待遇，獲准將100英鎊罰金減半。Getty Images
英國《標準晚報》與每日郵報28日報導，拉特蘭公爵的社交名媛女兒愛麗莎(左)收到超速罰單後，竟以「財務困難」為由，向法院請求特殊待遇，獲准將100英鎊罰金減半。Getty Images

英國《標準晚報》（Evening Standard）與每日郵報28日報導，拉特蘭公爵的社交名媛女兒愛麗莎（Lady Eliza Manners）收到超速罰單後，竟以「財務困難」為由，向法院請求特殊待遇，獲准將100英鎊罰金減半，只需繳納50英鎊（約68美元）。

據報導，24歲的愛麗莎3月開著一輛奧迪轎車，被測速相機抓到超速。該路段限速每小時約64公里，但是她開到每小時約76公里，因此收到一張100英鎊（約137美元）罰單。

儘管愛麗莎住在倫敦諾丁丘（Notting Hill）的70萬英鎊公寓，又創辦自己的室內設計公司，但面對超速指控時，仍回函給治安法官，嘗試避免繳納可觀罰金。報導指她在財務困難問題回答「是的」。當被問到支付全額罰款是否會導致她面對困難時，愛麗莎寫道，「這將令我發生現金流問題」。

愛麗莎4月線上選擇有罪答辯，但沒有向法庭申報任何生活費用，獲裁罰不到她聲稱每周收入一半的數額，據報另需繳納84英鎊的費用和駕照扣3點。

消息見報後，網友質疑「法院信了這套說法？」、「這國家臭到不行，有錢人變更有錢，嘲笑我們其他人」、「大概有個每小時收500英鎊的事務律師為她出謀策劃…」

駕照 倫敦 英國

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